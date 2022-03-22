تعرف على سفرة السينات السبعة التقليدية للإيرانيين في عيد النوروز

قبيل أيام من رأس السنة الهجرية الشمسية الايرانية، التي تترافق مع اعياد النوروز "يوم جديد"، يبدأ الايرانيون بإعادة تنظيف منازلهم بكل ما فيها حتى الجدران والاراضي والثريات واجهزة الاضاءة والسجاد وغيرها واستبدال القديم من الاثاث بالجديد عند المقتدرين، ويشترون الثياب، معتبرين ذلك تجديداً لحياتهم كلها.

ويحضر الايرانيون قبل حوالي أسبوعين سفرة تسمى سفرة الـ"هفت سين"، اي "السينات السبع" وهي عبارة عن سفرة تجمع فوقها سبعة مواد تبدأ جميعها بحرف السين اضافة الى القرآن، وتعتبر التقليد الاهم في العيد، وغالبا ما تكون هذه المواد على الشكل التالي:

1- "سنجد" وهو نوع من انواع البلح، والكلمة تعني التدبير في العمل، ووجودها يعطي ايمانا بحسن التدبير في العام الجديد، وهو رمز للحكمة والاحترام.

2- "سيب" أو التفاح، وهو رمز للصحة والسلامة والمحبة.

3- "سبزه" أو العشب الاخضر، وهو رمز للفرح والسعادة وحسن الخلق، ويعطي الحيوية والخير، واللون الاخضر فيه مصدر للراحة والهدوء وانتعاش الفكر.

4- "سمنو" وهو نوع من انواع الحلويات، ويرمز للصبر والمقاومة والعدالة.

5- "سير" أو الثوم، ويرمز الى احترام الذات وحدود الاخرين، ويلهم الانسان الحلم والقناعة والرضا والصحة والعقل السليم.

6- "سركه" أو الخل، ويرمز للقبول بالواقع والرضا والتسليم بقضاء الله وقدره.

7- "سماق" وهي نفسها تستعمل في العربية، ويرمز للصبر والتسامح وتحمل الاخرين.

8- "سكه" أو العملة، وترمز للتوفيق والزيادة في الرزق.

أما القرآن الكريم، فيرمز الى التوكل على الله تعالى، ويوضع في افضل مكان في السفرة وغالبًا ما يكون في الوسط والاعلى

كذلك يوضع على السفرة:

- مرآة : كرمز الى التنور، وتوضع في اعلى السفرة.

- الماء: كرمز الى الخير والبركة ونقاء الحياة.

- بيض ملون: كرمز الى الخير والبركة.

- سمكة حمراء: كرمز لبرج الحوت وفيها دلالة على البركة والولادة والحياة والاستدامة.

- شمعدان او مجموعة شموع: كرمز للتنور وطول العمر للعائلة.

- ازهار وورود: كرمز للسعادة وتعدد المواليد.

- الحلويات: كرمز لحلاوة كل ايام السنة الجديدة.

- انواع مختلفة من المكسرات وقطعة صغيرة من الخبز وقليل من الرز: كرمز للبركة والعيش الكريم

ويختلف تزيين السفرة بين عائلة لاخرى بحسب الاذواق والامكانيات المادية.

اجتماعيًا، لعيد النوروز وراس السنة الجديدة، عادات وتقاليد خاصة ايضًا.. فالايرانيين يحضرون سفرة الـ"هفت سين"، ثم تجلس العائلة مجتمعة حول سفرة واحدة، حيث يجلس الأب والأم على رأس هذه السفرة ويقرأون القرآن اضافة الى دعاء مخصص للسنة الجديدة وهو "يا مقلب القلوب والابصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال"، من ثم يتبادلون الاحاديث والقصص ممزوجةً مع النكات والمرح ثم يتناولون الطعام سويًا.

المصدر:يونيوز