الجامعة العربية: نعمل مع المؤسسات الدولية لدعم التنمية المستدامة في الدول الأعضاء

تحت عنوان "معًا لتعافي مستدام" للتخفيف من الآثار السلبية لكورونا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية؛ انطلقت اليوم رابع نسخة للأسبوع العربي للتنمية المستدامة، وقالت مدير إدارة التنمية بجامعة الدول العربية ندى العجيزي "نعمل مع المؤسسات الدولية لدعم التنمية المستدامة في الدول الأعضاء".

قالت مدير إدارة التنمية المستدامة، ندى العجيزي، إن الجامعة العربية تعمل مع المؤسسات الدولية من أجل دعم التنمية المستدامة في العديد من الدول العربية، موضحة أنها كانت حريصة على إقامة الأسبوع العربي للتنمية المستدامة مع تحسن الاوضاع الصحية بعد توقف عامين بسبب الوباء.

وأضافت العجيزي، خلال كلمتها فى الجلسة الافتتاحية للأسبوع العربي للتنمية المستدامة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد، أن الفعاليات ستشهد مناقشة تقريرا عن تمويل التنمية المستدامة في مصر وذلك تحت إشراف الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذى بصندوق النقد الدولي، وهو التقرير الأول من نوعه عالميا على المستوى الوطني، ويصدر مستندا إلى نفس المنهجية التي يصدر بها تقرير تمويل التنمية العالمي عن الأمم المتحدة، كما سيتم تقديم عروض موجزة وجلسات نقاش عدة حول تقرير " تمويل التنمية المستدامة في مصر " خلال جلسة عمل.

وأضافت أن هناك تجارب وطنية وعربية ودولية سيتم استعراضها من خلال عقد أكثر من 25 جلسة نقاشية لهذه النسخة على مدى ثلاثة أيام بدءا من اليوم.

وأوضحت العجيزي، أن المحور الثاني يتركز حول "تغير المناخ" وسيتم تناوله في أكثر من جلسة نقاشية سواء على المستوى الحكومي والمنظمات أو على مستوى مؤسسات المجتمع المدني والشباب وسيكون لهم جلسات بهذا الشأن خصوصا أن مصر سوف تستضيف مؤتمر الدول الأطراف لتغير المناخ "كوب 27 " أواخر العام الجاري.

وأشارت إلى أن المحور الثالث يتركز حول "دور التكنولوجيا في مرحلة التعافي من جائحة كورونا" حيث سيتم إطلاق الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة؛ وتمثل الشبكة منصة اقليمية لتبادل المعارف والمعلومات في مجالات التنمية المستدامة، كما سيتم خلال هذه النسخة استعراض تجارب شبابية ملهمة في مجال التنمية المستدامة؛ إلى جانب عقد مائدة حوار: التنسيق بين الاتفاقيات الأممية المعنية بالتنمية المستدامة؛ كما سيتم عقد جلسة حوارية حول عناصر المبادرة العربية للاستدامة ودور شركاء التنمية في تنفيذ هذه المبادرة؛ خاصة وأن تداعيات جائحة كوفيد19 تستدعي استلزام العمل على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية.

وانطلقت اليوم النسخة الرابعة للأسبوع العربي للتنمية المستدامة، بالشراكة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجامعة الدول العربية، تحت عنوان "معًا لتعافي مستدام" للتخفيف من التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.

وتتضمن جلسات اليوم الأول جلسة بعنوان العروض الموجزة حول تقرير"تمويل التنمية المستدامة في مصر"، وأخرى بعنوان إطلاق الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة.

كما يتضمن جلسة إطلاق تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر"، وهو أول يصدر في العالم حول تمويل اهداف التنمية المستدامه كما تشارك بجلسة تجارب شبابية عربية ملهمة في مجال التنمية المستدامة، والتي تأتي ضمن فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة.

كما تناقش جلسات اليوم الثاني عددًا من الموضوعات المهمة أبرزها جلسة الحوكمة من أجل التنمية المستدامة: التجربة المصرية بمشاركة د.شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، م.أشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية، د.خالد زكريا أمين رئيس مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، د.صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، السفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية في إطار عضوية مصر بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء ،ورئيس لجنة الحكماء بمنظمة السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي كوميسا.

وتتضمن أجندة اليوم الثالث عددًا من الجلسات التي تناقش موضوعات بارزة لعل أبرزها دور الشباب والمبادرات المجتمعية في التصدي لظاهرة التغير المناخي.

المصدر:يونيوز