"التعليم الإلكتروني".. باب جديد للتعليم عن بُعد في غزة خلال جائحة كورونا

خَرّج قطاع غزة المحاصر منذ 14 عام العديد من الشخصيات الملهمة والمميزة في جميع المجالات العملية والعلمية، كان أبرز مستجداتها التنافس العالمي الذي وصلت إليه بجدارة معلمة العلوم الحياتية لينا خليفة التي تعمل في مدرسة زهرة المدائن بمدينة غزة.

موقع تابناك الإخباري_حصلت خليفة على لقب (معلم عالمي لعام 2021) من منظمة AKS Education Award، حيث تقدم لهذه الجائزة 26 ألف معلم ومعلمة من جميع أنحاء العالم.

تقول خليفة "من بداية عملي في التعليم منذ أربعة عشر عاماً، وأنا أطور من مهاراتي ومعارفي التربوية والإلكترونية، ولكن في فترة انتشار فيروس كورونا زاد تطوري في التعليم الإلكتروني واستخدام المنصات الحديثة وكان أنجحها التعليم باللعب مع طالباتي".

الجائحة التي عصفت بالكثير من مناحي الحياة، قابلتها المعلمة خليفة بذهنٍ صافِ وعقل رشيد لتعلم الكثير من المهارات التي تستخدمها في أسلوب تعليمها لطالباتها داخل المدرسة، فكان التعليم الإلكتروني كفيلاً بأن يجعلها تخطو درجات في سلم مسيرتها التعليمية وهو ما أهلها للحصول على لقب أفضل منجز عالمي للعام 2021م.

وحول كيفية حصولها على لقب أفضل منجز عالمي 2021 أوضحت: "سيرتي الذاتية وارفاق الإنجازات والمبادرات كان كفيلاً لترشيحي بعد أسبوع من تقديم الطلب للمسابقة، وحققت هدف آخر من أهدافي حيث تم ذكر اسمي في احتفال الهند بمدينة دلهي".

وأشارت إلى أنها تطمح لتأسيس تجمع عربي أو دولي يهتم بإعداد وتدريب المعلمين تربوياً وإدارياً وتكنولوجياً مجانياً، ترعاه جهات رسمية عربية أو دولية.

وفازت سابقاً بعدة جوائز منها: سفير النوايا الحسنة 2021، ولقب خبير مبدع مبتكر مايكروسوفت 2020/2021، وأيضا فرسان المحتوى الرقمي الفئة الأولى عام 2020 وهي مسابقة لوزارة التعليم، كما حصلت على لقب أفضل 50 مدرب عربي على مستوى الوطن العربي 2021 وسفير منصة ويكليت التعليمية، وسفير منصة بونسي التعليمية، وسفير المجتمع محمد بن راشد، وأسست فريق التعليم يجمعنا للتعليم الإلكتروني والتنمية البشرية الدولي.

ووجهت رسالة إلى زملائها وزميلاتها في مهنة التعليم بأن لا يقفوا عند هدف واحد، فعند تحقيق هدف عليهم البدء بالآخر، والاستمرار في ابتكار طرق تعليمية تسهل على الطلبة استقبال المعلومات الجديدة لأنه أساس النجاح على حد وصفها.