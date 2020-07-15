النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۴مشاهدات
‍ پ

لأول مرة.. أكاديميٌّ سعودي يكتب “مقالاً بالعبرية” وينشره بمجلة تصدر من جامعة تل أبيب بإسرائيل

الصحيفة الإسرائيلية قالت إن ما قام به الغبان يأتي “وسط دعوات متزايدة في السعودية والدول الخليجية إلى تعاونٍ أكبر مع اليهود وإسرائيل، من أجل تحقيق السلام”.
رمز الخبر: ۴۶۲۹۱
تأريخ النشر: 15 July 2020

نشر أستاذٌ بجامعة الملك سعود في الرياض مقالاً بالعبرية على صفحات دوريةٍ أكاديمية إسرائيلية، في سابقةٍ هي الأولى من نوعها، بحسب جامعة تل أبيب.

قالت صحيفة Jerusalem Post الإسرائيلية، الإثنين 13 يوليو/تموز 2020، إن الأكاديمي السعودي بجامعة الملك سعود محمد إبراهيم الغبان نشر مقالاً بالعبرية على صفحات دوريةٍ أكاديمية إسرائيلية، في سابقةٍ هي الأولى من نوعها، بحسب جامعة تل أبيب.

الصحيفة قالت إن رئيس قسم لغات وحضارات الشرق الأدنى والدراسات العبرية في جامعة الملك سعود، الأستاذ محمد إبراهيم الغبان، كتب مقالاً لدورية Kesher العلمية، التابعة لمعهد Shalom Rosenfeld Institute for Research of Jewish Media and Communication بجامعة تل أبيب.

رعنان رين، رئيس المعهد، وصف ما قام به الأكاديمي السعودي بالسابقة الأولى من نوعها أن يختار باحثٌ سعودي نشر مقاله على صفحات دوريةٍ علمية إسرائيلية، من أجل تقارب البلدين. وأشار رين: “آمل أن يكون هذا التعاون مجرد خطوة في اتجاه تعاونٍ اقتصادي وسياسي”.

الصحيفة الإسرائيلية قالت إن ما قام به الغبان يأتي “وسط دعوات متزايدة في السعودية والدول الخليجية إلى تعاونٍ أكبر مع اليهود وإسرائيل، من أجل تحقيق السلام”.

الغبان نشر مقاله بعنوان “إسهامٌ لتحسين صورة النبي محمد في عيون الرأي العام الإسرائيلي: تحالفات محمد ومراسلاته مع اليهود في شبه الجزيرة العربية Contribution to Prophet Muhammad’s Image Improvement in the Eyes of the Israeli Public: Muhammad’s Alliances and Mail Exchanges with Jews from the Arabian Peninsula”، وجادل فيه بأن النبي كان على علاقةٍ جيدة باليهود وأن خلافاته معهم كانت سياسية وليست دينية.

أضافت أن الباحث السعودي كتب المقال لتحسين صورة محمد بين الإسرائيليين، والتي قال إنها قائمةٌ حالياً على “الافتراضات الخاطئة حول أصول الإسلام، بسبب الباحثين في الدراسات الشرقية؛ مما أدى إلى فهمٍ مُشوّه للنصوص الدينية، ومنهجيةٍ خاطئة، وتأثيرات سلبية على باحثي دراسات الشرق الأوسط الناطقين بالعبرية”.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
* captcha:
آخرالاخبار
النمسا: إيران يجب أن تستفيد من مزايا الاتفاق النووي
بوريل: سأتخذ كل ما يمكن للحفاظ على الاتفاق النووي
مباحثات ايرانية – صربية حول تنمية العلاقات التجارية بين البلدين
رئیس مکتب رعایة مصالح الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة بالقاهرة: إیران شریکة السلام وداعمة المقاومة
دبلوماسي ايراني: أميركا مسؤولة عن عدم تنفيذ الاتفاق النووي
لأول مرة.. أكاديميٌّ سعودي يكتب “مقالاً بالعبرية” وينشره بمجلة تصدر من جامعة تل أبيب بإسرائيل
العاهل الأردني لمشرعين بريطانيين: أي إجراء إسرائيلي لضم أراض من الضفة الغربية مرفوض
بعد وصول القضية للمحاكم.. إدارة ترامب تتراجع عن إجبار الطلبة الأجانب على مغادرة أميركا
ناقوس خطر في أميركا.. كورونا “يفتك” بـ3 ولايات
إيران تؤكد أن تعاونها العسكري والاقتصادي مع سوريا سيتعزز أكثر من السابق
إيران مصممة على اتخاذ موقف حازم ضد أي سلوك غير مسؤول
فوكس نيوز: إشارات ليد أمريكية إسرائيلية بهجمات إيران
محمدي: حادثة السفينة الأميركية هي نتيجة سياسات القمع ومخالفة القانون
ايران تعلن استعداها للمساعدة بانهاء التوتر بين ارمينيا وآذربيجان
قطر تقهر السعودية وحلفائها في محكمة العدل الدولية