۲۷ شهریور – سان ‌سیلک٬ برند محصولات مراقبت مو از یونیلیور ایران٬ به تازگی اعلام کرده است که رده ی جدیدی از محصولات خود را به بازار ایران معرفی خواهد کرد، که با همکاری متخصصین برتر دنیا ساخته شده‌اند.

محصولات جدید شامل شامپوها و نرم‌ کننده‌هایی با فرمولاسیون جدیدی هستند که با همکاری ۳ نفر از بهترین متخصصین مو در سطح جهان ساخته شده‌اند:‌ توماس تاو – متخصص موهای آسیب دیده٬ جمال حمدی – متخصص درخشش موها و فرانچسکا فوسکو – متخصص پوست سر. این رده شامل محصولات Soft and Smooth٬ Shine and Strength٬ Instant Restore٬ Healthy Growth٬ Color Protect٬‌Hairfall و Shine and Strength 2 in 1 است.

مراسم رونمایی از این محصولات در تاریخ ۲۷ شهریوردر تهران انجام شد که در آن یونیلیور ایران پذیرای ۱۰۰ نفر از چهره‌های سرشناس و افراد تاثیرگذار در فضای مجازی در یک مهمانی شام بود. مدیر عامل یونیلیور ایران٬‌ آقای اوزگور کولوکفاکی٬ مراسم را با خوش‌آمدگویی به مهمان‌ها آغاز و در ادامه شرح مطالبی را در مورد اهمیت بازار ایران برای یونیلیور ارائه کرد. خانم نگار بابایی٬ معاون برند٬ با ارائه¬ی توضیحاتی درباره برند سان‌سیلک٬ مهم‌ترین ویژگی‌های این محصولات را شرح داد.

اوزگور کولوکفاکی اظهار داشت: ”امروز سان سیلک در کشورهای زیادی مانند برزیل، آرژانتین و ترکیه برندی پیشرو است و حالا با سری جدید محصولات آن، باور داریم که مصرف کنندگان ایرانی بیش از پیش علاقمند سان سیلک خواهند شد.”

نگار بابایی نیز با اشاره به مزایای سان سیلک گفت: ”تنها سان‌سیلک است که دختران را به خوبی می‌شناسد تا بتواند محصولاتی برای مراقبت از مو ارائه کند که در آن‌ها انگیزه‌ای برای اثر گذار بودن ایجاد کند. به همین دلیل است که ما این برند را به نسل‌های جوان‌تر در سراسر دنیا پیشنهاد می‌کنیم.”

درباره‌ی یونیلیور ایران:

یونیلیور ایران پایداری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به همه برندهای خود وارد کرده است.

برای مثال پروژه ی بهداشت مدارس دامستوس برای ایجاد آگاهی درمورد بهداشت صحیح در کودکان مدارس تعریف شده است.

همچنین کمپین‌های «زیبایی واقعی» داو مانند «بهش بگو تو زیبایی» و «زیبا در هر سنی» با هدف افزایش اعتماد به نفس و آگاهی دادن درباره‌ی زیبایی واقعی در ایران اجرا شدند.

یونیلیور فعالیت خود را در سال ۲۰۰۱ با واردات محصول به ایران آغاز کرد. در سال ۲۰۰۳ یونیلیور ایران به طور رسمی و به عنوان یک هویت قانونی ثبت شد و کار خود را با ۵ نفر کارمند شروع کرد. در همان سال یونیلیور ایران کارخانه خود را در قزوین احداث کرد. خطوط تولید از سال ۲۰۰۵ با تولید صابون لوکس شروع به کار کردند. امروز یونیلیور ایران ۳۸۹ نفر کارمند دارد و در حال حاضر گستره¬ای از محصولات بهداشتی، شخصی و خانگی در کارخانه یونیلیور ایران تولید می‌شوند.از سال ۲۰۱۴ کارخانه یونیلیور در قزوین هیچ زباله‌ای را به مرکز دفن ارسال نمی‌کند.