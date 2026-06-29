ولايتي: حزب الله هو الحافظ الحقيقي لاستقلال لبنان

\n\u0648\u0641\u064a \u0645\u0646\u0634\u0648\u0631 \u0644\u0647 \u0639\u0628\u0631 \u0645\u0646\u0635\u0629 "\u0625\u0643\u0633"\u060c \u0643\u062a\u0628 \u0648\u0644\u0627\u064a\u062a\u064a: \u0628\u0639\u062f \u0633\u0646\u0648\u0627\u062a \u0645\u0646 \u0627\u0644\u062e\u0628\u0631\u0629 \u0641\u064a \u0627\u0644\u062f\u0628\u0644\u0648\u0645\u0627\u0633\u064a\u0629\u060c \u0623\u0642\u0648\u0644 "\u0627\u0646 \u0627\u0644\u062d\u0631\u064a\u0629 \u062f\u0648\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u0633\u064a\u0627\u0633\u064a \u0647\u064a \u0642\u0641\u0635 \u0630\u0647\u0628\u064a".\n\u0648\u0627\u0636\u0627\u0641: \u062d\u0632\u0628 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0647\u0648 \u0639\u0645\u0648\u062f \u0627\u0644\u062e\u064a\u0645\u0629 \u0648\u0627\u0644\u062d\u0627\u0641\u0638 \u0627\u0644\u062d\u0642\u064a\u0642\u064a \u0644\u0648\u062c\u0648\u062f \u0644\u0628\u0646\u0627\u0646 \u0648\u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644\u0647.