النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۷۴مشاهدات
‍ پ

ولايتي: حزب الله هو الحافظ الحقيقي لاستقلال لبنان

أكد مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية "علي اكبر ولايتي" إن حزب الله هو عمود الخيمة والحافظ الحقيقي لوجود لبنان واستقلاله.
رمز الخبر: ۷۲۹۱۶
تأريخ النشر: 29 June 2026

ولايتي: حزب الله هو الحافظ الحقيقي لاستقلال لبنان

وفي منشور له عبر منصة "إكس"، كتب ولايتي: بعد سنوات من الخبرة في الدبلوماسية، أقول "ان الحرية دون استقلال سياسي هي قفص ذهبي".

واضاف: حزب الله هو عمود الخيمة والحافظ الحقيقي لوجود لبنان واستقلاله.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
عراقجي: تعاون العراق لاقامة مراسم تشييع قائد الثورة الشهيد دليل عمق العلاقات بين شعبي البلدين
برلماني لبناني: الجمهورية الإسلامية ثبتت نفسها قوةً ودولةً كبرى على المستوى الإقليمي
بزشكيان: الحكومة تمضي في طريق الدبلوماسية للحفاظ على منجزات البلاد
غريب آبادي: إيران وحدها من ستنفذ عملية ازالة الألغام من مضيق هرمز
بقائي: ليس لدينا أي اجتماعات تفاوضية مع امريكا في الأيام المقبلة على أي مستوى
ولايتي: حزب الله هو الحافظ الحقيقي لاستقلال لبنان
قالیباف: ايران تتابع بجدية إنهاء الحرب في لبنان/ برّي: العدو يستهدف سيادة لبنان
الرئيس الايراني: وحدة الشعب وإرادته أفشلت مخططات العدو
عراقجي: على دول المنطقة عدم السماح باستخدام أراضيها لمهاجمة إيران
عارف: وصول الضيوف الأجانب لحضور مراسم تشييع قائد الثورة الشهيد سيبدأ من الجمعة