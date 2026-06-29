قالیباف: ايران تتابع بجدية إنهاء الحرب في لبنان/ برّي: العدو يستهدف سيادة لبنان

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي "محمد باقر قاليباف" في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني "نبيه بري" أن إنهاء الحرب في لبنان وضمان سيادة هذا البلد ووحدة اراضيه يشكلان جزءاً مهماً من البند الأول من مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد بين إيران وأمريكا.

وفي مستهل هذا الاتصال الهاتفي قدّم قاليباف تعازيه بمناسبة أيام عزاء سيد الشهداء الامام أبي عبدالله الحسين (ع)، داعيا ان يعظّم الله تعالى اجور رئيس مجلس النواب والشعب اللبناني، مضيفاً: ندعوا أن يحشر الله تعالى شهداء الحرب الأخيرة في لبنان مع شهداء عاشوراء.

وأشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي الى أن إنهاء الحرب في لبنان، وسيادة هذا البلد ووحدة اراضيه، كان من أهم الموضوعات في محادثات الأسبوع الماضي في سويسرا.

وأضاف: تشكل هذه المسألة جزءاً مهماً من البند الأول من مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد بين إيران وأمريكا. وبعد الإشارة الجادة التي أبداها وفد إيران التفاوضي إلى حالات انتهاك هذا البند، تقرر في محادثات سويسرا تشكيل "وحدة فض النزاعات" بين إيران وأمريكا ولبنان، على أن تتولى هذه الوحدة متابعة تنفيذ هذا البند في لبنان.

وأكد قاليباف: إن هدفنا هو إنهاء الحرب في لبنان، وعودة النازحين إلى ديارهم، وإنهاء الاحتلال وانسحاب الكيان الصهيوني من الأراضي اللبنانية، ونحن نتابع هذا الأمر بجدية.

مساعي العدو الصهيوني تستهدف سيادة لبنان ووحدة اراضيه

وفي معرض رده، شكر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد الإيراني المفاوض على مواقفهم، وأضاف: إن ما تابعتموه في سويسرا يصب في مصلحة الشعب اللبناني، لكن العدو الصهيوني يسعى إلى الالتفاف على مسألة استعادة السيادة ووحدة الاراضي اللبنانية عبر تفاهم إسلام آباد، عبر طرق أخرى.

وأشار رئيس مجلس النواب اللبناني إلى التفاهم الموقع في واشنطن بين لبنان والكيان الصهيوني، معتبراً إياه مؤامرة وفتنة، مستشهداً بقول الإمام علي (عليه السلام): "الفتنة أشد من القتل".

كما أكد الجانبان، في هذا الاتصال الهاتفي، على ضرورة عقد اجتماع "وحدة فض النزاعات" في أقرب وقت ممكن، وذلك بهدف ضبط الأوضاع وإنهاء الحرب في لبنان.