قال وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي ان ايران عازمة على تعزيز تعاونها مع الحكومة العراقية الجديدة في جميع المجالات.

عراقجي: عازمون على توسيع العلاقات مع العراق/ التدخل في إدارة إيران لمضيق هرمز سيؤدي إلى التصعيد

قال فؤاد حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع السيد عباس عراقجي: نرحب بوجودكم في العراق. إن وجود وزير الخارجية الإيراني في بغداد بالغ الأهمية، وسيعقد اجتماعات مكثفة مع القادة العراقيين.

وأضاف: سنزور طهران لمواصلة المحادثات بين طهران وبغداد.

وقال السيد عباس عراقجي بدوره: تأتي زيارتي إلى بغداد في ظروف استثنائية، وهي أول زيارة لي بعد الحرب العدوانية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على بلادي، وبعد المقاومة الباسلة للشعب الإيراني.

وقال: أشكر الشعب والحكومة العراقية على مواقفهم الحازمة في إدانة العدوان والضحايا. والهدف الثاني من زيارتي هو تهنئة الحكومة العراقية الجديدة، وهذه أول زيارة لي بعد تشكيلها.

صرح وزير الخارجية قائلاً: سنعقد اليوم اجتماعات مشتركة مع مقر التشییع لجثمان قائد الثورة الاسلامية الشهيد في العراق وهناك تنسيق بشأن آلية التشييع في المراقد المقدسة بالعراق.

وأضاف: هدفي الأسمى هو مراجعة العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وفي إشارة إلى لقائه ومحادثته مع نظيره العراقي، قال وزير الخارجية: أجريتُ محادثة مثمرة للغاية مع السيد فؤاد حسين. العلاقات الإيرانية العراقية قيّمة للغاية، ونحن عازمون على مواصلة هذه العلاقات. بإذن الله، سأؤكد على هذه النقطة في الاجتماعات المهمة التي سأعقدها اليوم.

وأضاف عراقجي: أطلعتُ السيد فؤاد حسين على مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، وعلى آخر التطورات في مضيق هرمز ولبنان. وبناءً على مذكرة التفاهم، سيعود مضيق هرمز، تحت الإدارة التي تعتمدها إيران، إلى وضعه قبل الحرب في غضون 30 يومًا، ولا تتحمل أي دولة أو مؤسسة مسؤولية ذلك.

أكد قائلاً: لا تتحمل أي مؤسسة أو دولة أخرى مسؤولية هذا الأمر. إن أي تدخل في هذه المسألة لاعتماد ترتيبات جديدة لن يؤدي إلا إلى تعقيد الوضع وتأخير فتح مضيق هرمز، كما شهدنا الصراع في المضيق خلال الليلتين الماضيتين. أطلب من جميع الأطراف عدم التدخل في ترتيبات إيران لفتح مضيق هرمز.

وقال عراقجي: وفقًا للفقرة الأولى من مذكرة التفاهم، يجب إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، ونأسف لاستمرار الكيان الصهيوني في هجماته، وتقع المسؤولية على عاتق ادارة الولايات المتحدة، التي وافقت، وفقًا لالتزامها الوارد في مذكرة التفاهم، على وقف هجمات الكيان والسماح بإنهاء الحرب هناك والانسحاب من المناطق المحتلة، وهو أحد بنود الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم.

وقال وزير الخارجية: يجب أن نتوصل إلى إطار عمل جديد يشمل جميع دول المنطقة، دون وجود أو تدخل أي دولة من خارجها. نرحب باقتراح فؤاد حسين لعقد محادثات في اطار مجلس تعاون الخليج الفارسي وكذلك بين إيران والعراق، ونحن على استعداد للتعاون مع الحكومة العراقية.