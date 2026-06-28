النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۲۱۳مشاهدات
‍ پ

بزشكيان: العدالة القضائية أساس الثقة العامة والحكم الرشيد

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن العدالة تمثل روح الحكم الرشيد وأساس الثقة العامة، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون والتكامل بين الحكومة والسلطة القضائية لمعالجة التحديات التي تواجه البلاد وتعزيز رأس المال الاجتماعي.
رمز الخبر: ۷۲۹۱۰
تأريخ النشر: 28 June 2026

بزشكيان، وفي رسالة بمناسبة أسبوع السلطة القضائية، استذكر الشهيد آية الله الدكتور محمد حسيني بهشتي وسائر شهداء الجهاز القضائي، مؤكدًا أن العدالة تشكل الركيزة الأساسية للحكم الصالح، والضمان الحقيقي للأمن والتقدم وصون الكرامة الإنسانية وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وأشار الرئيس الإيراني في رسالته إلى أن تحقيق العدالة مرهون بإرساء نظام قضائي عادل وتطبيق القانون بحياد ونزاهة، مثمنًا الدور الذي يؤديه القضاة والمديرون والعاملون في السلطة القضائية باعتبارهم حماةً لحقوق المواطنين وصونًا للثقة العامة.

كما لفت بزشكيان إلى تزامن أسبوع السلطة القضائية مع أيام العزاء بذكرى تاسوعاء وعاشوراء الإمام الحسين (ع)، مؤكدًا أن النهضة الحسينية تمثل مدرسة خالدة في إرساء العدالة، ومواجهة الظلم، والدفاع عن الكرامة الإنسانية.

وشدد الرئيس الإيراني في ختام رسالته على أن السلطة القضائية تضطلع بدور استراتيجي ومحوري في تجسيد هذه المبادئ وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون في المجتمع.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
عراقجي: تعاون العراق لاقامة مراسم تشييع قائد الثورة الشهيد دليل عمق العلاقات بين شعبي البلدين
برلماني لبناني: الجمهورية الإسلامية ثبتت نفسها قوةً ودولةً كبرى على المستوى الإقليمي
بزشكيان: الحكومة تمضي في طريق الدبلوماسية للحفاظ على منجزات البلاد
غريب آبادي: إيران وحدها من ستنفذ عملية ازالة الألغام من مضيق هرمز
بقائي: ليس لدينا أي اجتماعات تفاوضية مع امريكا في الأيام المقبلة على أي مستوى
ولايتي: حزب الله هو الحافظ الحقيقي لاستقلال لبنان
قالیباف: ايران تتابع بجدية إنهاء الحرب في لبنان/ برّي: العدو يستهدف سيادة لبنان
الرئيس الايراني: وحدة الشعب وإرادته أفشلت مخططات العدو
عراقجي: على دول المنطقة عدم السماح باستخدام أراضيها لمهاجمة إيران
عارف: وصول الضيوف الأجانب لحضور مراسم تشييع قائد الثورة الشهيد سيبدأ من الجمعة