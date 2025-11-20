النص الأصلي
نشر تقريظ قائد الثورة الإسلامية على كتاب "رفیق درب النار والثلج"

تزامنًا مع ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) وأسبوع الكتاب، ضمن فعاليات الذكرى الحادية والعشرين لأدب الجهاد والمقاومة، أشاد قائد الثورة الاسلامية بكتاب "همسفر آتش و برف = رفیق درب النار والثلج"، الذي نُشرت فيه روايةٌ للسيدة فرحناز رسولي، زوجة الشهيد سعيد قهري، عن حياة هذا الشهيد.
تأريخ النشر: 19 November 2025

وفيما يلي نصّ إشادة وتقریض قائد الثورة:

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا عملٌ جديدٌ ومبتكرٌ في تدوين حياة الشهيد وزوجته؛ جذاب ومؤثر.

لا شك أن ذكاء الراوي ولغته العذبة كان لهما دورٌ أساسي في جمال تأليفه وروعته، ولكن لا شك أن فنّ الكاتب وإبداعه وابتكاره كان لهما دورٌ بالغ الأهمية.

سلام الله على الشهيد القهاري وزوجته الصابرة والحكيمة والشجاعة، وعلى الكاتب الموهوب والفنان."

ان كتاب "رفيق درب النار والثلج" رواية وثائقية ترويها السيدة فرحناز رسولي، زوجة الشهيد سعيد القهاري، وتتناول تقلبات حياة هذا القائد الشهيد. ناشر هذا الكتاب هو دار نشر "رواية الفتح"، وكاتبه هو فرهاد خضري.

