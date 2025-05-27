كتب رئيس الوزراء الباكستاني في رسالة عقب اجتماعاته يوم الاثنين مع سماحة قائد الثورة الإسلامية والرئيس الإيراني: "إننا نولي أهمية كبيرة لمكانة إيران المهمة بين الأمة الإسلامية ونعلن تاكيدنا على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع إيران من أجل السلام والأمن الإقليميين".

شهباز شريف: باكستان تؤكد على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع إيران

كتب محمد شهباز شريف على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) بعد اجتماعاته يوم الاثنين في طهران مع سماحة آية الله الخامنئي، قائد الثورة الاسلامية ومسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "يشرفني أن التقيت بآية الله السيد علي الخامنئي، قائد الثورة الإسلامية".

وأضاف: "طلبت رأيه، خاصة فيما يتعلق بالتحديات الراهنة التي تواجه الأمة الإسلامية". كما تبادلنا وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتابع رئيس الوزراء الباكستاني: "شكرته على دور إيران كوسيط وعلى تعبيره عن قلقه بشأن باكستان خلال الأزمة الأخيرة في جنوب آسيا".

وأكد أن باكستان تقدر عالياً دور إيران بين الأمة الإسلامية وتتطلع إلى تعزيز الأهداف المشتركة للسلام والتنمية والوئام.

وقال شهباز شريف أيضا عن لقائه مع بزشكيان: "عقدت لقاء صادقا ودافئا مع رئيس إيران وشكرته على الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير خارجية البلاد إلى إسلام آباد وتعبيره عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في جنوب آسيا".

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني التزام بلاده المستمر بتعزيز التعاون الثنائي والاستراتيجي مع إيران من أجل السلام والازدهار والاستقرار الإقليمي، ومن أجل تحقيق المنافع المتبادلة لشعبي البلدين.

وأضاف: "سنواصل العمل معًا لتعميق العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والاتصالات ومكافحة الإرهاب".