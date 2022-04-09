النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۲مشاهدات
‍ پ

أمين سر نقابة الأفران: إذا لم يتم دعم الطحين فسعر ربطة الخبز سيتخطى الـ 30 ألفاً

رمز الخبر: ۶۵۷۹۷
تأريخ النشر: 08 April 2022

شدد أمين سر نقابة الأفران في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور على أن طوابير الخبز ستعود بحال لم يتم دعم الطحين، ولم يتم إعادة فتح مطحنة التاج، وسعر ربطة الخبز ممكن أن تتخطى الـ 30 ألف ليرة.

وأوضح سرور، في حديث ليونيوز أن "لبنان يواجه مشكلتين، الأولى تتعلق بالاعتمادات العالقة في مصرف لبنان والمتعلقة بدعم الطحين وفق سعر الـ1500، والثانية تتعلق بإقفال المطاحن مثل مطحنة التاج والتي تحتوي حوالي 10 آلاف طن من الطحين مخزون".

وشرح سرور أن "آفاق الحل موجودة ويجب المباشرة بها وتتلخص بتقديم سلفة من الحكومة لمصرف لبنان بكمية القمح المطلوبة لتلبية حاجة لبنان ودعم القمح، وإعادة فتح المطاحن المقفلة بعد إتخاذ الإجراء القانوني بحقها".

ولفت ناصر سرور إلى "أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدمت عرض لدعم لبنان بالقمح ومساعدة لبنان في أزمتها، مع العلم أن وزير الإقتصاد كان قد أعلن عن ترحيبه باستقبال أي دعم وهبة خارجية لدعم لبنان".

وأكد سرور "أن الهدف من عدم توزيع الخبز على المحال التجارية ليس التصعيد لأن التصعيد سينال المواطن وأهلنا ولكن الغرض الضغط على المسؤولين".

هذا وكان قد أفاد رئيس نقابة أصحاب المطاحن أحمد حطيط بأن المشكلة الأساسية ترتبط بمخزون القمح المتوفر لدى المطاحن، فالبعض لديه مخزون يكفي شهرًا ولدى البعض الآخر 15 يومًا، فيما بعض المطاحن توقّفت عن العمل لأنّ مخزونها انتهى، والمشكلة اننا نتحدث عن المطاحن الكبرى في البلد ما يعني أنّ تأثير إقفالها يكون كبيرًا وواضحًا في السوق.

وكشف أنّ "نصف المطاحن الكبرى ما عاد لديها أي مخزون من القمح المدعوم والبواخر وصلت وترسو في المرفأ، إلا أن مصرف لبنان لم يفتح لها الاعتمادات بعد".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
عبد اللهيان يبحث مع نظيره العراقي القضايا الثنائية والاقليمية والعالمية ومفاوضات فيينا
وزارة الدفاع: لن تتهاون بحق كل من يتطاول على الجيش
موسكو تعلن تدمير مواقع عسكرية جنوبي أوكرانيا وتؤكد أن العمليات مستمرة لتحرير ماريوبل
لجنة المتابعة للقوى الوطنية: نرفض ونستنكر الإدانات التي تقف مع الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا الأعزل
البحرين وتركيا تدينان عملية تل أبيب وحماس تستنكر
بايدن يتهم روسيا بارتكاب "فظاعة مروّعة" في كراماتورسك
جونسون يعلن تعزيز المساعدات العسكرية لأوكرانيا ويقول إن الساعات المقبلة حاسمة
الخارجية الروسية: ضرب كييف محطة قطارات كراماتورسك عدوان همجي
مبعوث الامم المتحدة الى اليمن يحث الأطراف على التحلي بضبط النفس والالتزام بالهدنة
عبد اللهيان لنظيره الكويتي: مستعدون للتعاون الإقليمي لصالح أمن المنطقة
جونسون يعلن بعد لقائه مع شولتس في لندن تعزيز المساعدات العسكريّة لأوكرانيا
عمران خان عشية التصويت على حجب الثقة: لن نقبل بحكومة مستوردة من الخارج
الخارجية الروسية تطرد 45 موظفا من البعثة البولندية ردا على تصرفات وارسو
الشهيد رعد حازم يدبّ الرعب في كيان الاحتلال المربك في مواجهة العمليات الفردية
مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ تعيين أول قاضية سمراء بالمحكمة العليا
بروفايل شخصية: رعد فتحي زيدان حازم
مقولات للقادة الصهاينة حول وضع الكيان المؤقت 2020-2022
الجهاد الاسلامي: الاحتلال لن ينعم بالأمن طالما يتغول في عدوانه ضد شعبنا
قتلى وجرحى جراء اطلاق نار في شارع ديزنغوف وسط تل أبيب
حماس: مقاومتنا ستقف بالمرصاد لكل من يُفكّر بالمساس بقدسنا وأقصانا والأيام شاهدة
كتائب شهداء الأقصى تُبارك العملية البطولية في "تل أبيب"
محمد عبد السلام: سقطت كل ذرائع العدوان والشرعية المزعومة تم إنهاؤها والانقلاب عليها
دراسة: التصدعات البنيوية في الكيان المؤقت
يونيوز تستطلع آراء اليمنيين بالهدنة الإنسانية والعسكرية.. وتأثير الحرب عليهم
بيان المشاورات اليمنية - اليمنية يرحب بإجراء مفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة
الأمم المتحدة تحذر من المأزق الذي تعاني منه عملية السلام والتحول السياسي في مالي
تتابع العمليات النوعية الناجحة يؤكد أن قرار الشعب الفلسطيني هو مواصلة النضال
لجان المقاومة تعقيبا على عملية تل أبيب: أربكت العدو وأثبتت هشاشته وضعفه
لافروف يبحث ونظيره المصري هاتفيا أزمة أوكرانيا والعلاقات الثنائية
فوضى ونشر لقوات النخبة لاول مرة في تل ابيب عقب عملية اسفرت عن مقتل وإصابة مستوطنين