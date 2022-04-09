أمين سر نقابة الأفران: إذا لم يتم دعم الطحين فسعر ربطة الخبز سيتخطى الـ 30 ألفاً

شدد أمين سر نقابة الأفران في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور على أن طوابير الخبز ستعود بحال لم يتم دعم الطحين، ولم يتم إعادة فتح مطحنة التاج، وسعر ربطة الخبز ممكن أن تتخطى الـ 30 ألف ليرة.

وأوضح سرور، في حديث ليونيوز أن "لبنان يواجه مشكلتين، الأولى تتعلق بالاعتمادات العالقة في مصرف لبنان والمتعلقة بدعم الطحين وفق سعر الـ1500، والثانية تتعلق بإقفال المطاحن مثل مطحنة التاج والتي تحتوي حوالي 10 آلاف طن من الطحين مخزون".

وشرح سرور أن "آفاق الحل موجودة ويجب المباشرة بها وتتلخص بتقديم سلفة من الحكومة لمصرف لبنان بكمية القمح المطلوبة لتلبية حاجة لبنان ودعم القمح، وإعادة فتح المطاحن المقفلة بعد إتخاذ الإجراء القانوني بحقها".

ولفت ناصر سرور إلى "أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدمت عرض لدعم لبنان بالقمح ومساعدة لبنان في أزمتها، مع العلم أن وزير الإقتصاد كان قد أعلن عن ترحيبه باستقبال أي دعم وهبة خارجية لدعم لبنان".

وأكد سرور "أن الهدف من عدم توزيع الخبز على المحال التجارية ليس التصعيد لأن التصعيد سينال المواطن وأهلنا ولكن الغرض الضغط على المسؤولين".

هذا وكان قد أفاد رئيس نقابة أصحاب المطاحن أحمد حطيط بأن المشكلة الأساسية ترتبط بمخزون القمح المتوفر لدى المطاحن، فالبعض لديه مخزون يكفي شهرًا ولدى البعض الآخر 15 يومًا، فيما بعض المطاحن توقّفت عن العمل لأنّ مخزونها انتهى، والمشكلة اننا نتحدث عن المطاحن الكبرى في البلد ما يعني أنّ تأثير إقفالها يكون كبيرًا وواضحًا في السوق.

وكشف أنّ "نصف المطاحن الكبرى ما عاد لديها أي مخزون من القمح المدعوم والبواخر وصلت وترسو في المرفأ، إلا أن مصرف لبنان لم يفتح لها الاعتمادات بعد".