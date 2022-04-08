تفاصيل حول هوية المعتدي على رجال الدين في حرم الإمام الرضا (ع)

حصل مراسلنا على مزيد من التفاصيل حول هوية المعتدي على رجال الدين في حرم الإمام الرضا (ع).

ویذکر أن شخصاً مسلحاً بسكين، هاجم أمس ثلاثة رجال دين في حرم الإمام الرضا (ع)، مما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة الآخرين، وحالة أحدهما سيئة حتى اللحظة.

وعلم مراسلنا أن المهاجم يبلغ من العمر 21 عاما ويدعى عبد اللطيف مرادي، من البشتون أوزبكي الأصل، كان قد دخل إيران قبل عام بشكل غير قانوني من الحدود الباكستانية، ثم استقر في مدينة مشهد المقدسة. وكان يعمل مع شقيقه في مكتب للنقل في مشهد ويعيشان في منطقة مهرآباد.

يحمل عبد اللطيف مرادي فكراً تكفيرياً حيث يعتبر الشيعة مجوساً ويؤمن بضرورة إراقة دمائهم. وعلم مراسلنا أنه المهاجم وجه إلى أحد رجال الدين فقط 20 طعنة، وهو على الأرجح نفس الشخص الذي استشهد.