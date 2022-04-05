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عبداللهيان يبحث مع نظيره العماني هاتفيا وقف إطلاق النار في اليمن ومفاوضات فيينا

أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مباحثات هاتفية، مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، حول بعض القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك اقرار وقف إطلاق النار في اليمن ومفاوضات فيينا.
رمز الخبر: ۶۵۵۲۱
تأريخ النشر: 04 April 2022

وفي هذه المباحثات الهاتفية، هنأ وزير خارجية عمان، إيران حكومة وشعبا بحلول شهر رمضان المبارك، ورحب بوقف إطلاق النار في اليمن، وشكر إيران على دورها وجهودها في هذا الصدد، معربًا عن أمله في أن يؤدي هذا الأمر الى توفير الارضية اللازمة للمحادثات بين كافة الأطراف اليمنية وإعادة فتح حدود هذا البلد.

بدوره هنأ وزير الخارجية الايراني أمير عبد اللهيان، نظيره العماني وعمان حكومة وشعباً بحلول شهر رمضان المبارك، معربا عن أمله في استمرار وقف إطلاق النار في اليمن بشكل دائم، معربًا عن تقديره لدور عمان البناء في هذا الصدد.

وقال أمير عبد اللهيان في هذا الشأن، "المهم الآن الرفع الكامل للحصار الإنساني بالتوازي مع استمرار وقف إطلاق النار، كذلك من المهم للغاية في الوقت الراهن إرسال مساعدات إنسانية إلى الشعب اليمني".

وبشأن مفاوضات فيينا، انتقد وزير الخارجية الإيراني "إعادة فرض أمريكا عقوبات على بعض الأفراد والشركات الإيرانية"، وأشار إلى أن "إيران مستعدة لاتفاق جيد ومستدام، لكن الجانب الأمريكي، من خلال بعض الاطماع، كان مسؤولاً بشكل مباشر عن إطالة أمد المفاوضات حتى الآن".

واتفق وزيرا خارجية البلدين على مواصلة المشاورات الجارية حول القضايا المطروحة على جدول أعمال البلدين.

المصدر:يونيوز

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