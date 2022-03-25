ستولتنبرغ: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترف خطأ كبيرًا في غزوه أوكرانيا

اتّهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"اقتراف خطأ كبير في غزوه أوكرانيا" وبالتقليل من شأن المقاومة الأوكرانية".

وفي تصريحات للصحفيين قبيل افتتاح قمة استثنائية للحلف في بروكسل للبحث في تعزيز دفاعات الحلف شرقًا، اليوم الخميس، أضاف ستولتنبرغ: "سيُخاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة الحلف الذين سيبحثون في الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا في ممارسة حقها في الدفاع عن النفس".

وأشار ستولتنبرغ إلى أن "الناتو سيُناقش أيضًا "تجديد دفاعاته على المدى الطويل في جانبه الشرقي، بدءًا بالموافقة على عمليات جديدة لنشر جنود في رومانيا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا".

ولفت إلى "أننا عززنا من دعمنا المالي والعسكري ل​أوكرانيا​، وقدمنا لأوكرانيا أنظمة دفاع جوي متقدمة وصواريخ مضادة للدروع"، وقال: "أمامنا مسؤولية أن نضمن عدم توسع نطاق هذا النزاع".

وأكد ستولتنبرغ على "أننا لن نرسل قوات تابعة للحلف إلى أوكرانيا، ولن تدخل طائرات الحلف المجال الجوي فوق أوكرانيا"، مشدداً على "أننا دعونا ​الصين​ للتنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا وضمان وقف أي دعم لموسكو".

ويأتي تصريح الأمين العام للناتو، بعد تهديدات روسية، بشأن إرسال الحلف أي قوات لأوكرانيا، بالحرب.

وكان ستولتنبرغ قال أمس الأربعاء، "إن قادة الناتو من المقرر أن يوافقوا على نشر المزيد من القوات في أوروبا الشرقية لردع روسيا عن غزو أي دولة عضو في الحلف، وإرسال معدات إلى أوكرانيا لمساعدتها في الدفاع ضد الهجمات الكيماوية أو البيولوجية".

المصدر:يونيوز