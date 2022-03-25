النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۰مشاهدات
‍ پ

الدفاع الروسية: الجيش الروسي يطهر الأراضي الزراعية بمقاطعة خيرسون من الألغام

في جنوب منطقة خيرسون، "قامت القوات الهندسية التابعة للدائرة العسكرية الجنوبية بالجيش الروسي، بإزالة الألغام والمتفجرات بالكامل من الأراضي الزراعية في المنطقة التي كانت في السابق تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية والكتائب القومية"، وفق ما أعلنه مصدر في وزارة الدفاع الروسية.
رمز الخبر: ۶۴۸۳۵
تأريخ النشر: 24 March 2022

قال مصدر في وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الهندسية التابعة للدائرة العسكرية الجنوبية بالجيش الروسي، باشرت بتطهير الأراضي الزراعية بمقاطعة خيرسون من الألغام والمتفجرات.

وأشار المصدر، في حديث للصحفيين، إلى أنه بالفعل في إطار ذلك تم التخلص من أكثر من 12000 قطعة ذخيرة في المنطقة.

وأضاف: "في جنوب مقاطعة خيرسون بأوكرانيا، بدأت القوات الهندسية الروسية بإزالة الألغام بشكل كامل من المنطقة التي كانت في السابق تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية والكتائب القومية المتطرفة.

وتابع المصدر: "على مدى عدة سنوات، زرعت قوات الأمن الأوكرانية حرفيا الحقول بألغام مضادة للدبابات والأفراد".

وأردف: "تمت على خرائط القوات المسلحة الأوكرانية، التي استولى عليها الجنود الروس في مقر مهجور، الإشارة إلى حقول الألغام، والتي تم نشرها عمدا في الأراضي الزراعية والمرافق الزراعية. على مدار السنوات الثماني الماضية، لم يتمكن أحد حتى من الاقتراب من هذه المناطق".

وذكر المصدر أن إدارة مقاطعة خيرسون طلبت من قيادة القوات الروسية في المنطقة، المساعدة في تطهير الأراضي الزراعية من الألغام والقذائف، لكي يتمكن المزارعون من البدء بأعمال الحراثة والبذار.

وشدّد المصدر، على أن العسكريين الأوكرانيين قاموا بنشر الألغام بشكل عشوائي وهو ما يجعل عملية التخلص منها أكثر تعقيدا. وقال: "قاموا بتلغيم كافة المناطق، من المصب إلى الطريق إلى القناة، وأزال خبراء المتفجرات الروس حتى الآن أكثر من 1200 لغم مضاد للدبابات.

ويشارك في هذه الحملة العشرات من المتخصصين وأكثر من 20 وحدة من المعدات الهندسية الخاصة.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية انه "يقود عمل المهندسين الروس في هذه المنطقة قائد لواء هندسي منفصل في المنطقة العسكرية الجنوبية ، العقيد ديمتري ماركوف".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
زعماء مجموعة الـ 7 يحذرون روسيا من استخدام أسلحة بيولوجية أو كيماوية أو نووية
المساعي الدبلوماسية لحل الأزمة تراوح مكانها لصالح تصاعد الاجراءات العقابية ضد روسيا
تساقط نادر للثلوج في المملكة الاردنية بهذه الفترة من العام
وزير الدفاع: دول التحالف لن تكون بمنأى عن اليد الطولى للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير
حركة الشعب تفتتح مؤتمرها الثاني وتأكيد على التمسك بالمسار الديمقراطي
البنك الدولي يقول إنه مستعد لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب
100 ألف جندي أمريكي في أوروبا حاليا لحماية دول حلف شمال الأطلسي
الاسرى يعلقون اضرابهم عن الطعام بعد تراجع الاحتلال عن اجراءاته بحقهم
ماكرون يعلن العمل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا ويتوعد بتعزيز القوات الفرنسية في دول البلطيق
محافظتا إب وريمة تحييان اليوم الوطني للصمود وسط حضور شعبي ورسمي
آلاف العوائل في غزة تواجه الفقر بعد توقف السلطة عن دعمها
جونسون: لا أحد في حلف الناتو يتحدث عن مواجهة عسكرية مع روسيا
ائتلاف حقوقي يقول إن منسوب التضييق على حرية التعبير ارتفع في البلاد
رئيس مركز الخيام: المعتقلون هم عنوان التحرير والإستقلال وجنود تحرير فلسطين
الملك عبدالله يبحث مع عدد من رؤساء الدول التنسيق في مكافحة الإرهاب
تطور مفهوم الردع اليمني
انفوغراف: التأثير الإقليمي للحرب على اليمن
طهران ما زالت مستعدة للمضي قدماً في استحداث معملين للكهرباء في لبنان
إغلاق باب المندب زلــزال اســتراتــيــجـي دولــي
مدبولي يطالب بالعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات إلى أقل فترة ممكنة
طلبة وأساتذة جامعة تشرين ينظمون وقفة تضامنية مع روسيا
جلسة يوم السبت القادم لن تتحقق لعدم إكتمال النصاب ونؤكد استمرار الحوارات البناءة لاستكمال الاستحقاقات المقبلة
برلين تعلن عن إرسال المزيد من صواريخ ستريلا إلى أوكرانيا
ارتفاع عدد المؤسسات والمنشآت المنخرطة في تكريس الحوكمة
زاخاروفا: عدد الدبلوماسيين الروس في بولندا أقل من العدد المعلن للموظفين المطرودين
تظاهرات في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني
الكرملين: بوتين يبحث مع شولتس الوضع في أوكرانيا ومسار المفاوضات الروسية الأوكرانية
زيلينسكي يعرض على باريس أن تصبح واحدة من ضامني الأمن في أوكرانيا والعالم
الكاظمي يوجه بتلبية متطلبات واحتياجات عائلة مدير بلدية كربلاء السابق
ستولتنبرغ: سنتخذ مزيدا من القرارات في قمة الحلف غدا وعلينا استعادة قوة الردع مجددا