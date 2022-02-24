سفينة وقود محتجزة لدى التحالف السعودي منذ 6 أشهر تغادر ميناء الحديدة لإجراء أعمال صيانة

غادرت السفينة "هارفيست" المحملة بكمية 29,728 طنا من مادة الديزل منطقة الاحتجاز التابعة لقوى التحالف السعودي، ذلك لإجراء أعمال الصيانة الضرورية لتفادي وقوع المزيد من الأعطال الفنية الناتجة عن توقفها القسري دون حراك في منطقة الاحتجاز لمدة تزيد عن نصف عام.

أعلنت شركة النفط اليمنية، اليوم الأربعاء، أن السفينة "هارفيست" المحملة بكمية (29,728) طنا من مادة الديزل، غادرت منطقة الاحتجاز لإجراء أعمال الصيانة الضرورية ولتفادي وقوع المزيد من الأعطال الفنية الناتجة عن توقفها القسري دون حراك لمدة تزيد عن نصف عام عقب احتجازها من قبل قوى التحالف السعودي.

وأشارت الشركة في بيان، إلى أن التحالف منع وصول السفينة إلى ميناء الحديدة رغم تفتيشها في جيبوتي وحصولها على تصريح من آلية التحقق والتفتيش الأممية (UNVIM) بتاريخ 18 آب/أغسطس العام الماضي.

ونوهّت إلى أن قوى التحالف لا تزال تحتجز 4 سفن نفطية أخرى رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح آلية التحقق والتفتيش الأممية.

تبادل