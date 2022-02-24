النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۸مشاهدات
‍ پ

سفينة وقود محتجزة لدى التحالف السعودي منذ 6 أشهر تغادر ميناء الحديدة لإجراء أعمال صيانة

غادرت السفينة "هارفيست" المحملة بكمية 29,728 طنا من مادة الديزل منطقة الاحتجاز التابعة لقوى التحالف السعودي، ذلك لإجراء أعمال الصيانة الضرورية لتفادي وقوع المزيد من الأعطال الفنية الناتجة عن توقفها القسري دون حراك في منطقة الاحتجاز لمدة تزيد عن نصف عام.
رمز الخبر: ۶۳۴۸۵
تأريخ النشر: 23 February 2022

أعلنت شركة النفط اليمنية، اليوم الأربعاء، أن السفينة "هارفيست" المحملة بكمية (29,728) طنا من مادة الديزل، غادرت منطقة الاحتجاز لإجراء أعمال الصيانة الضرورية ولتفادي وقوع المزيد من الأعطال الفنية الناتجة عن توقفها القسري دون حراك لمدة تزيد عن نصف عام عقب احتجازها من قبل قوى التحالف السعودي.

وأشارت الشركة في بيان، إلى أن التحالف منع وصول السفينة إلى ميناء الحديدة رغم تفتيشها في جيبوتي وحصولها على تصريح من آلية التحقق والتفتيش الأممية (UNVIM) بتاريخ 18 آب/أغسطس العام الماضي.

ونوهّت إلى أن قوى التحالف لا تزال تحتجز 4 سفن نفطية أخرى رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح آلية التحقق والتفتيش الأممية.

تبادل

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
انطلاق مهرجان العسل الثالث بدمشق بمشاركة 45 نحالاً من كبار المنتجين
ثلاثة شهداء في عداون اسرائيلي على محيط دمشق
اكتشاف وترتيب مئات المخطوطات المتعلقة بتاريخ وتراث البلاد
واشنطن: الدبلوماسية مع روسيا لن تنجح إلا إذا غيرت موسكو تصرفاتها
القوات الامنية تكثف جهودها لتأمين زوار الامام الكاظم (ع)
سائقو الشاحنات ينظمون احتجاجات في كاليفورنيا ضد قيود كورونا
الرئيس الجزائري يجري مباحثات في الكويت مع أمير الدولة وولي العهد
مشروعنا الحقيقي هو العدالة والسلام و"اسرائيل" كيان مؤقت سيزول
تدشين حملة النزول الميداني لدعم حملة "إعصار اليمن"
العراق..ابرام عقود مع شركات عالمية لاستثمار الغاز
أصحاب المواكب يؤكدون افتخارهم بخدمة زوار الإمام الكاظم (ع) في ذكرى استشهاده
الكاظمية تتشح بالسواد إحياءً لذكرى شهادة الإمام موسى الكاظم (ع)
بنك الجزائر الخارجي يطلق خدمات الصيرفة الإسلامية في وهران
أردوغان يبحث هاتفيا مع علييف قضايا إقليمية لا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية
ما هي أبرز الدول الداعمة لقرار روسيا الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين؟
#الكيان_المؤقت
انفوغراف: تداعيات الصراع في أوكرانيا على النظام الدولي ومنطقة الشرق الأوسط
مشروعنا الحقيقي هو العدالة والسلام و"اسرائيل" كيان مؤقت سيزول
وثائق التدخل الأمريكي في لبنان (2): جعجع في السفارة الأمريكية
اليونيسف: شركات حليب الأطفال تبث رسائل مضللة وغير مثبتة تؤثر على قرار الرضاعة الطبيعية
غوتيريش يدعو لوقف إطلاق النار في أوكرانيا فورًا: العالم يواجه أكبر أزمة سلام وأمن عالمية
سعيّد يبحث مع وزير تكنولوجيات الاتصال الصعوبات التي تعترض المشاركة في الاستشارة الإلكترونية
ما هي أبرز الدول الداعمة لقرار روسيا الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين؟
وزارة الداخلية تعلن توقيف جماعة إرهابية تجند شباناً لتنفيذ عمليات انتحارية تستهدف 3 مواقع
مجلس الأمن يغلق ملف تعويضات العراق بعد تسديد بغداد كامل المبالغ المترتّبة عليها للكويت
وزارة الصحة: تسجيل227 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص
لافروف: غوتيريش رضخ للضغط الغربي وأدلى بتصريحات حول النزاع الأوكراني لا تتماشى مع وظيفته
الرئيس فوك يستقبل المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ
مديرية إعلام المخدرات تعلن أن أكثر من 60 متهماً بالمخدرات يقبض عليهم يومياً
تحطم طائرتي هليكوبتر من طراز "بلاك هوك" خلال تدريب للحرس الوطني في ولاية يوتاه