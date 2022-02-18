الرئيس المصري يبحث مع الملك فيليب العلاقات التاريخية على المستويين الرسمي والشعبي

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع ملك بلجيكا فيليب بمقر القصر الملكي ببروكسل، العلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين على المستويين الرسمي والشعبي.

وأكد الملك فيليب "حرص بلاده على تنمية العلاقات التاريخية مع مصر في مختلف المجالات، خاصةً في ظل الطفرة التنموية الملموسة التي تشهدها مصر".

كما أشاد "بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصةً في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب وتحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمي".

من جانبه، أعرب السيسي عن التقدير لحفاوة الاستقبال البلجيكي، مشيدًا بعلاقات الصداقة المصرية البلجيكية المتينة والممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة".

كما أبدى الرئيس المصري "تطلع مصر لتعميق العلاقات وتعزيزها، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات البلجيكية في مصر".

ويشارك السيسي، في فعاليات الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، التي ستُعقد اليوم وغدًا، في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، تحت عنوان "أفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى 2030".

المصدر:يونيوز