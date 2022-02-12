النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۰مشاهدات
‍ پ

استدعاء القائم بالأعمال الهندي احتجاجاً على منع الحجاب في الجامعات وتظاهرات في البلاد

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية القائم بالأعمال الهندي في إسلام أباد وتم إبلاغه أن حكومة باكستان تشعر بقلق بالغ وتعرب عن إدانتها للفعل المستهجن بشدة المتمثل في منع الطالبات المسلمات من ارتداء الحجاب في ولاية كارناتاكا الهندية.
رمز الخبر: ۶۲۷۸۵
تأريخ النشر: 11 February 2022

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية القائم بالأعمال الهندي في إسلام أباد وتم إبلاغه أن حكومة باكستان تشعر بقلق بالغ وتعرب عن إدانتها للفعل المستهجن بشدة المتمثل في منع الطالبات المسلمات من ارتداء الحجاب في ولاية كارناتاكا الهندية.

وأعلنت الخارجية الباكستانية، أنه تم حث القائم بالأعمال على أن ينقل إلى حكومة الهند قلق باكستان الشديد بشأن الحملة المناهضة للحجاب، والتي يقودها الجناح العسكري لحزب بهاراتيا جاناتا في كارناتاكا، والذي يعد جزءًا من أجندتها الإقصائية، حيث تهدف الأغلبية الأكبر إلى نزع الصفة الإنسانية عن المرأة المسلمة وشيطنتها.

كما نقل إلى الدبلوماسي الهندي قلق باكستان العميق من استمرار التعصب الديني والقوالب النمطية السلبية والوصم والتمييز ضد المسلمين بلا هوادة، حتى بعد ما يقرب من عامين من أعمال الشغب المروعة في دلهي التي أودت بحياة 50 مسلمًا بريئًا في فبراير 2020.

ودعت باكستان المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ولا سيما آلية حقوق الإنسان الخاصة بهما، إلى إدراك المستوى المقلق من الإسلاموفوبيا في الهند، وإقناع السلطات الهندية بمنع الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان ضد الأقليات في البلاد.

هذا، وخرجت تظاهرات في أنحاء متفرقة من باكستان، احتجاجاً على القرار الهندي، بالتوازي مع تظاهرات في مدن هندية، احتجاجاً على القرارات الهندية بحق المسلمين.

واندلعت الاحتجاجات في الهند، بعد منع طالبة مسلمة محجبة من الدخول إلى الكلية، وسط حملة تضامنية كبيرة معها داخل الهند وفي الخارج.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
وزير الزراعة التركي من بغداد: تعاون مشترك مع العراق يخص تبادل المنتجات
تواصل عمليات التطعيم بلقاح كورونا وسط ارتفاع في أعداد المصابين
الرئاسة الفرنسية: اتصال هاتفي متوقع بين ماكرون وبوتين غدا السبت
كيف يواجه المغرب العربي المحاولات الإسرائيلية للتطبيع ثقافياً وأكاديمياً؟
واشنطن تمنح نفسها حق التصرّف بـ7 مليارات دولار هي مُلك لأفغانستان
وزير الكهرباء يعلن إنجاز عملية الربط مع الأردن وتركيا وتحديد مسارات الربط الخليجي
جمعية القضاة تؤكد تمسكها بالدفاع عن السلطة القضائية
عملية أمنية استباقية شمال بغداد لملاحقة بقايا الإرهابيين
وكيلة العدل السودانية تؤكد أن الخرطوم ستدرس توصيات مجلس حقوق الإنسان
وزير الدفاع البريطاني يبحث مع نظيره الروسي في موسكو الأزمة الأوكرانية
ناشطون بحرينيون يجددون تمسكهم بمبادئ ثورة 14 فبراير
الخرطوم تتسلم أكثر من 774 ألف جرعة فايزر من المعونة الامريكية
انقسامات سياسية في ليبيا تعيد إلى الأذهان المعارك بين طبرق وطرابلس
ارتفاع حصيلة إعصار باتسيراي إلى 111 ضحية
البحرينيون في الذكرى الـ11 لانطلاق ثورة 14 فبراير يوجهون تحية للسيد حسن نصرالله
وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ
تدمير مقر قيادة لتنظيم داعش في محافظة نينوى اثر غارات جوية للطيران العراقي
اليمنيون في الجوف يستذكرون الشهيد هاني محسن صلاح طومر القائد في سلاح المدرعات
رئيس البلاد حول تعليق العلاقات مع إسبانيا: هذا احتجاج أخوي محترم
قائد عمليات ميسان يتعهد بملاحقة مثيري النزاعات
الشرطة: القبض على العشرات أثناء محاولة فض الاحتجاج على إلزامية التطيعم ضد كورونا
الوفاق البحرينية وائتلاف 14 فبراير ينقلان نشاطهما الى قاعة رسالات في بيروت
جهود مستمرة لتطهير مناطق البصرة من الألغام والمخلفات الحربية
تظاهرات في تركيا احتجاجاً على ارتفاع فاتورة الكهرباء
ارتفاع أرقام إصابات ووفيات كورونا في العراق
بينيت يلتقي وزيرة الخارجية الألمانية ويبحثان التحديات الأمنية والإقليمية
ندوة فكرية وسياسية في الذكرى الـ43 لانتصار الثورة الاسلامية بدعوة من سفير صنعاء لدى دمشق
القوات الأمنية تطارد تجار المخدرات ومتعاطيها وتوقف 1300 منهم
وقفة للهيئات النسائية في المحويت للدعوة الى ساحات القتال والتصنيع العسكري
مندوب السعودية في مجلس حقوق الإنسان: ندعو إلى دعم السودان ومساندته في مرحلته الإنتقالية