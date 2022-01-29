النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۷مشاهدات
‍ پ

انسحاب العمالقة من مأرب الى شبوة.. هل اختارت الامارات التهدئة؟

رمز الخبر: ۶۲۳۲۱
تأريخ النشر: 29 January 2022

اعلنت ما تسمى "قوات العمالقة" السلفية التي تأتمر من الامارات في اليمن الانسحاب من مارب الى مواقعها في شبوة بشكل مفاجئ اليوم الجمعة، ما يوحي بأن الرسالة اليمنية وصلت للإمارات بأن عليها الانسحاب من مستنقع اليمن وإلا فإنها ستفقد أمنها وستكون ابراج دبي ومعرضها اكسبو الذي كلف المليارات اهدافا للصواريخ والمسيرات اليمنية.

ويرى بعض المراقبين ان خطوة مرتزقة "العمالقة" التي جاءت بأوامر اماراتية تعتبر استجابة كاملة لسلطات أبو ظبي للتحذير اليمني، خاصة وان حكومة صنعاء أثبتت أنها تنفذ عندما تتوعد وان لديها القدرة الكاملة وحرية القرار في ذلك.
فالامارات لا تستطيع تحمل تبعات الغارات اليمنية بالمسيرات او الصواريخ الباليستية، خاصة انها استطاعت ان تخترق المنظومات الدفاعية الامريكية الباهظة التكاليف وصواريخها المتقدمة جدا، ومنظومات صواريخ “ثاد” الأكثر حداثة وفاعلية من نظيرتها “الباتريوت” وتتواجد في قاعدة “الظفرة” الجوية الامريكية في محيط العاصمة أبو ظبي.
كما ان "حلفاءها" الامريكان والفرنسيون والبريطانيون الذين استنجدت بهم هرول جنودهم وخبراؤهم المتواجدون في قواعدهم في الامارات الى الملاجئ عندما بدأ الهجوم اليمني ايثارا للسلامة، ولم يفعلوا لها شيئا رغم المليارات التي يتلقونها سواء عبر شراء الامارات والدول الخليجية لاسلحتهم او عبر دفع فواتير قواعدهم وجنودهم المتواجدين في المنطقة بحجة حفظ الأمن!.
ويرى البعض في خطوة القيادة الإماراتية اليوم خطوة أولى لمراجعة شاملة لتوريطها في الحرب في اليمن وقد تشهد الاسابيع والاشهر المقبلة تراجعات أكبر بدلا من سياسة التصعيد والتصعيد المضاد التي لن تنفعها، وتتجه نحو تصفير المشاكل وإصلاح العلاقات مع جميع خصومها والتركيز على الاقتصاد الذي سيتهاوى اذا تهاوى الامن الذي يشكله عموده الفقري.

المصدر:نقلاً عن العالم 

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
ملف معلومات: السعودية "عاصمة المخدرات" في الشرق الأوسط
لقاء الاحزاب في لبنان: سلاح المقاومة قوة لبنان الرادعة للاطماع الصهيونية
"حماس": تصريحات بينيت بشأن الدولة الفلسطينية صفعة للاهثين وراء سراب المفاوضات
بالصورة.. السيد الصدر يوجه تحذيرا في رسالة بخط يده
رويترز: السعودية سمحت بعبور طائرة نفتالي بينيت لزيارة الإمارات
انسحاب العمالقة من مأرب الى شبوة.. هل اختارت الامارات التهدئة؟
30% من أطفال اليمن المصابين بالسرطان مهددون بالموت
نجاة وزيرة العدل الليبية من محاولة اغتيال
أجهزة أمن الاحتلال ترفض بيع منظومة 'القبة الحديدية' للإمارات
لبنان: بهاء الحريري يعلن ترشّحه للانتخابات النيابية المقبلة
نيويورك تايمز: إبن سلمان اتصل بنتنياهو في 2020 لتجديد تراخيص بيغاسوس
بوتين لماكرون: رد واشنطن والناتو لم يأخذ في الاعتبار الهواجس الأساسيّة لروسيا
ميقاتي: لن ندعو إلى مقاطعة سنية للإنتخابات
الشيخ ياسين: الاملاءات الخارجية تضغط على لبنان وتسعى لحرمانه من حقوقه
هل توقف تهديدات صنعاء بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات؟
ملف معلومات: السعودية "عاصمة المخدرات" في الشرق الأوسط
بالصور.. استهداف قاعدة فكتوريا العسكرية الامريكية في مطار بغداد الدولي
تونس..حكم قضائي بحق الغنوشي
انسحاب العمالقة من مأرب الى شبوة.. هل اختارت الامارات التهدئة؟
الصراع الأمريكي-الروسي في أوكرانيا بين التصعيد والمناورات السياسية
الرياض - بغداد: الربط الكهربائيّ مطيّةً للنفوذ السياسي
الشيخ ياسين: الاملاءات الخارجية تضغط على لبنان وتسعى لحرمانه من حقوقه
في الثلوج.. الفلسطينيون يتصدون لمركبات شرطة الاحتلال
3 وفيات و803 إصابات جديدة بفيروس كورونا في غزة
بالصورة.. السيد الصدر يوجه تحذيرا في رسالة بخط يده
نجاة وزيرة العدل الليبية من محاولة اغتيال
حكم الإعدام بحق 'صادق ثامر وجعفر سلطان' يفتقد للأدلة
25 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
القراءة الإسرائيلية لتداعيات "عملية إعصار اليمن" على مسار التطبيع
رويترز: السعودية سمحت بعبور طائرة نفتالي بينيت لزيارة الإمارات