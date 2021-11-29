أثينا تفتتح معسكرين مغلقين للمهاجرين

افتتحت اليونان أمس السبت اثنين آخرين من مخيمات المهاجرين المغلقة الجديدة التي تعرضت لانتقادات من قبل جماعات حقوق الإنسان بسبب إجراءاتها التقييدية.

وفقا لما أفادته تابناك _وقال وزير الهجرة نوتيس ميتاراشي، معلنا افتتاح المعسكرات في جزيرتي ليروس وكوس "بدأ عهد جديد".

وأضاف، "إننا نخرج جزرنا من مشكلة الهجرة وعواقبها”. “الصور التي نتذكرها جميعًا من 2015-2019 أصبحت الآن من الماضي".

كانت اليونان هي النقطة الرئيسية التي دخل إليها أكثر من مليون طالب لجوء، معظمهم من السوريين والعراقيين والأفغان، إلى أوروبا في عام 2015، وتعد جزرها الواقعة في بحر إيجه هي الميناء الرئيسي للاتصال من الأشخاص الذين يصلون عبر تركيا بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.

وتتميز المعسكرات المغلقة بسياج من الأسلاك الشائكة وكاميرات مراقبة وماسحات للأشعة السينية وأبواب وبوابات مغناطيسية تظل مغلقة ليلا.

كما أن لديهم العديد من الميزات، مثل المياه الجارية والمراحيض والمزيد من الأمان، والتي كانت غائبة عن المرافق السابقة التي أصبحت سيئة السمعة لظروف معيشتهم.

افتتحت اليونان أول مخيم من نوعه في جزيرة ساموس في سبتمبر / أيلول وتخطط لافتتاح مخيمين آخرين في جزيرتي ليسبوس وخيوس.

وخصص الاتحاد الأوروبي 276 مليون يورو (326 مليون دولار) للمخيمات الجديدة.