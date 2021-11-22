النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۷مشاهدات
‍ پ

الولايات المتحدة تزداد انقساماً بعد تبرئة مراهق أبيض من جريمة قتل رجال سود

وسار ريتنهاوس في الشوارع مسلحاً ببندقية هجومية، على الرغم من أنه كان يبلغ من العمر 17 عاماً فقط، وشكر رجال الشرطة وسلمهم زجاجات مياه.
رمز الخبر: ۶۰۵۲۲
تأريخ النشر: 20 November 2021

أعرب الأمريكيون عن مشاعر متناقضة تترواح بين الغضب الشديد والسعادة الغامرة بعد تبرئة كايل ريتنهاوس البالغ من العمر 18 عاماً من جميع التهم المتعلقة بمقتل رجلين بالرصاص خلال احتجاجات في كينوشا بولاية ويسكونسن، العام الماضي.

وعكست ردود الفعل المتناقضة مدى عمق انقسام الشعب الأمريكي على أسس أيديولوجية وعرقية.

وبالنسبة لليبراليين والعديد من الأشخاص الملونين، كانت تبرئة ريتنهاوس بمثابة فرصة للتعبير عن الغضب والتحذير من أنها رخصة خطيرة للآخرين للانخراط في أعمال عنف في المستقبل.

وبالنسبة للمحافظين، كان قرار هيئة المحلفين شجاعاً ومثالاً على تطبيق القانون على المواطنين دون عاطفة حتى وسط الضجة الإعلامية والاضطرابات الاجتماعية الواسعة النطاق.

وبالنسبة للعديد من الأمريكيين، الذين لا ينتمون إلى أي من المعسكرين، فقد كان الحكم شيئأ أكثر تعقيداً، وبالنسبة للكثيرين، كان الحكم بمثابة تذكير بأن العدالة والقانون أحياناً ليسا دائماً نفس الشيء.

وكان ريتنهاوس قد سافر إلى كينوشا من منزله في أنطاكية بولاية إلينوي، وسط احتجاجات على إطلاق الشرطة النار على جاكوب بليك، وهو رجل أسود، في أغسطس 2020، وقد أطلقت الشرطة النار على بليك في ظهره سبع مرات رداً على مكالمة حول مشاحنة عائلية.

وزعم ريتنهاوس بأنه ذهب هناك بدافع المشاعر المؤيدة للشرطة ورغبته في حماية الممتلكات، وأدعى ايضاً بانه ذهب لتقديم المساعدة الطبية.

وسار ريتنهاوس في الشوارع مسلحاً ببندقية هجومية، على الرغم من أنه كان يبلغ من العمر 17 عاماً فقط، وشكر رجال الشرطة وسلمهم زجاجات مياه.

وبعد ذلك بوقت قصير، وسط الفوضى، أطلق نتنهاوس النار على جوزيف روزنباوم (36 عاما) وأنتوني هوبر (26 عاما) كما أصاب غايغي غروسكروترز (27 عاماً) بجروح.

وبرأته المحكمة يوم الجمعة من جرائم القتل، وتركزت قضيته على مزاعمه بالدفاع عن النفس.

المصدر: القدس العربي

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
رئيس حكومة الوحدة يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية وعدد المرشحين يتخطى الاربعين
رئيس الجمهورية برهم صالح يستقبل رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي
قوات الاحتلال تقتحم منزل منفذ عملية القدس وتعتقل شقيقه
الجهاد الإسلامي تبارك عملية القدس: فلسطين هي جزء من عقيدتنا
الاحتلال يعلن اعتقال شاب فلسطيني من جنين بزعم طعن مستوطن بمدينة يافا المحتلة
"مليونية 21 نوفمبر" .. مظاهرات بالخرطوم ومدن أخرى للمطالبة بحكم مدني
رئيس الوزراء يؤكد لوزير الدفاع الإندونيسي أهمية الدفع بمسارات التعاون المشترك لآفاق أوسع
شهيد في عملية إطلاق نار عند باب السلسلة بالقدس أدت لمقتل مستوطن وإصابة 4 أخرين
مقاتلات "إف -35" تستأنف طلعاتها من حاملة "الملكة إليزابيث"
العراق والمانيا يشددان على دعم العودة الطوعيّة للمهاجرين
حزب الله يشيد بعملية القدس: رد طبيعي على جرائم الاحتلال المتمادية بحق الشعب الفلسطيني ‏
توقيع اتفاق سياسي بين رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان
لجان المقاومة تبارك عملية باب السلسلة: البوصلة تتجه دوما نحو القدس
متحدث باسم حماس: عملية باب السلسلة تؤكد ان الشعب لن يتنازل عن المقاومة
رضوان: المقاومة هي الوقود لمواجهة هذا الاحتلال.. وبريطانيا هي شريك للاحتلال بجرائمه
وزارة المالية في حكومة طالبان تحوّل الرواتب المتأخرة للموظفين في القطاع العام
فصائل المقاومة بغزة تبارك عملية القدس وتؤكد أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال وتؤكد ان قرار بريطانيا بحق حماس باطل
الجهاد الاسلامي تبارك العملية الفدائية في القدس المحتلة: رد طبيعي على تصاعد إرهاب المستوطنين وجنود الاحتلال
لجان المقاومة تبارك عملية القدس وتؤكد أنها رد طبيعي على جرائم العدو
وزيرا الخارجية العراقي والاردني يؤكدان ضرورة مُواجهة التحديات في المنطقة
حماس: الشهيد الشيخ فادي أبو شخيدم منفذ عملية باب السلسلة قيادي في الحركة
قيادي في الجهاد: عملية القدس جاءت لتؤكد أن الإجرام بحق أهلنا في القدس لن يمر دون رد
حركة المجاهدين تبارك عملية القدس وتؤكد على صوابتيها في مواجهة المحتل
"الحرية والتغيير" ردا على نبأ الاتفاق بين الجيش وحمدوك: لا تفاوض ولا شراكة مع الانقلابيين
بن زايد والرئيس الموريتاني يبحثان تنمية العلاقات الإماراتية الموريتانية
وزير خارجية العراق: العراق تبنّى استراتيجة وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب
رئيس الوزراء يلتقي بارازاني ويؤكد أهمية وضع مصلحة وأمن واستقرار المنطقة كأولوية
شركة طيران "ماهان" الايرانية تحبط هجوما سيبرانيا تعرضت له شبكاتها
ولي العهد يلتقي مستشار الأمن القومي ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية
بركان كومبري فييخا الإسباني يواصل ثورانه