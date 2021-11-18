النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۹مشاهدات
‍ پ

قوات الأمن تستخدم الرصاص الحي وقنابل الغاز لتفريق المحتجين في مليونية 17 نوفمبر

بدأت التظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأربعاء، حيث قُطعت خدمة الهواتف والإنترنت، فيما تحدّث شهود عيان عن سقوط جرحى جراء إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع.
رمز الخبر: ۶۰۳۵۴
تأريخ النشر: 17 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وبينت مشاهد متداولة من العاصمة السودانية قمع الجيش السوداني للمحتجين في أم درمان وشارع الستين وشارع الصحافة بقنابل الغاز، في محاولة لتفريقهم.

وقال مواطنون سودانيون، الأربعاء، إن سلطات البلاد قطعت الاتصالات الهاتفية من شبكة الجوال بالعاصمة الخرطوم قبل وقت قصير من "مليونية 17 تشرين الثاني/ نوفمبر" التي دعت إليها لجان المقاومة احتجاجاً على قرارات الجيش الأخيرة.

وذكر المواطنون أن الاتصالات الداخلية قطعت حوالي الساعة 12:00 (10:00 ت غ)، وقبل نحو ساعة من مواعيد مواكب الأربعاء التي انطلقت الساعة الواحدة ظهراً للمطالبة بعودة الحكومة المدنية، ورفضاً لقرارات الجيش الأخيرة.

ودعت قوى سودانية إلى المشاركة في تظاهرات حاشدة، الأربعاء، رفضاً لـ"الانقلاب العسكري" وللمطالبة بحكم مدني.

وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان: "نؤكد أن الشعب سيمضي في مواكب (تظاهرات) 17 نوفمبر (تشرين الثاني) لتسليم الحكم المدني وستستمر المواكب حتى سقوط الانقلاب".

فيما دعا تجمع المهنيين السودانيين (قائد الحراك الاحتجاجي) في بيان، إلى "الحشد في مواكب الأربعاء".

من جهته، حث حزب المؤتمر السوداني، في بيان، على "المشاركة الفاعلة في مواكب 17 نوفمبر (اليوم الأربعاء) لإسقاط السلطة الانقلابية واستعادة الحكومة المدنية".

والثلاثاء، أعلنت السلطات إغلاق 4 جسور بالخرطوم، اعتباراً من فجر الأربعاء، تحسباً لتلك الاحتجاجات.

وكانت تنسيقيات "لجان المقاومة" قد دعت، إلى مظاهرة مليونية بالعاصمة، للمطالبة بعودة الحكومة المدنية، ورفضاً لقرارات الجيش الأخيرة.

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها "انقلاباً عسكرياً".

وفي 26 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن مكتب حمدوك "إعادة" الأخير وقرينته إلى مقر إقامتهما بالخرطوم "تحت حراسة مشددة" بعد "احتجازه" ليوم واحد، وهو ما ينفيه البرهان.

ومقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إن الجيش ملتزم بـ"استكمال عملية الانتقالي الديمقراطي"، وإنه اتخذ إجراءات 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهماً قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
إيران ومنظمات دولية تبني 20 محطة لتحلية المياه في الحسكة
مهاجرون يحصلون على المأوى والملجأ بعد قمعهم العنيف على يد قوات الأمن البولندية
اشتية يطلب من نظيره النرويجي الانخراط في العملية السياسية لحماية حل الدولتين
المؤتمر الداعي للفيدرالية: تقسيم طائفي للبنان وسوريا وحياد عسكري مع إسرائيل
حماس تنعى شهيدها "أبو عصب": قدم نموذجًا فريدًا في الإقدام والشجاعة
وزير الصحة السابق: حملة سياسية منعت استيراد الدواء الايراني
الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح بنابلس تتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام
11 قتيلا خلال تظاهرات منددة بالانقلاب العسكري
السفير الروسي يزور الكاظمي: موسكو تشيد بخطوات الحكومة في مجالات الإصلاح
توقيع مذكرة تفاهم برلمانية مشتركة بين المنامة وإسلام آباد
مباحثات يابانية أمريكية لتخفيف التعريفات الجمركية الإضافية على صادرات الصلب
معاناة مرضى الفشل الكلوي في ظل حصار التحالف لمطار صنعاء
العثور على جثث عشرة مهاجرين على متن قارب قبالة السواحل الليبية
أسواق بغداد تشهد ارتفاعا كبيرا بالاسعار بعد قرار الحكومة خفض سعر الدينار مقابل الدولار
حركتا حماس والجهاد الإسلامي تباركان العملية البطولية في القدس المحتلة
الرئيس البرازيلي يزور مجلس التنمية الاقتصادية في خليج البحرين ومركز عيسى الثقافي
ملك البلاد وولي عهد بريطانيا يؤكدان التنسيق في مختلف القضايا
الرباط تؤكد أهمية إصلاح مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي
المجلس الوزاري للأمن الوطني يناقش مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد
ولي العهد: ستظل الكويت بعلاقات صداقة وتحالفات دولية وإقليمية
الدفاعات الجوية تسقط صاروخًا إسرائيليًا من اثنين استهدفا مبنًى خاويًا في جنوب دمشق ولا خسائر
طريق عملي للسلام .. غوتيريش يشدد تعزيز الدبلوماسية الوقائية
سعيد: الدولة تقوم على القانون وعلى عدم خرقه من أي طرف
الإمام الخامنئي: المستعمرون يحاولون جعل الشعوب غافلة عن مواهبها
الرئيس البرازيلي يفتتح سفارة بلاده لدى المنامة بحضور وزير الخارجية البحريني
استهداف غير مسبوق لمنازل المواطنين في الزاهر بمحافظة البيضاء
السيسي يوعز الحكومة بالتوسع في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا
التقدير السنوي "لجيش العدو الإسرائيلي": الوضع الأمني تحسن وهذه هي الاسباب
الوضع الصحي جراء تفشي كورونا يستمر في التدهور
الملك مستقبلاً رئيس البرازيل: نتطلع للافتتاح الرسمي لسفارة البحرين في برازيليا قريباً