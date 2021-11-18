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ملك البلاد وولي عهد بريطانيا يؤكدان التنسيق في مختلف القضايا

أجرى الملك الأردني عبدالله الثاني، وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، امس الثلاثاء، في عمان مباحثات موسعة تناولت ضرورة توسيع التعاون الثنائي وقضايا مشتركة، في مستهل زيارة لأمير ويلز إلى الاردن بالتزامن مع مرور مائة عام على العلاقات بين البلدين.
رمز الخبر: ۶۰۳۱۸
تأريخ النشر: 17 November 2021

موقع تابناك الإخباري_أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، وولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بينهما إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجاء ذلك خلال استقبال الملك عبد الله للأمير تشارلز وزوجته الدوقة كورنوال، في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، امس الثلاثاء في إطار زيارة رسمية تستمر يومين، يجريها أمير ويلز لعمان، بالتزامن مع مرور مائة عام على العلاقات بين البلدين، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

وأجرى الجانبان مباحثات موسعة بعد لقاء ثنائي تم فيه "التأكيد على عمق علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بينهما إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وفي المباحثات الموسعة، أكد الملك عبد الله "أهمية توسيع آفاق التعاون بين الأردن والمملكة المتحدة في المجالات كافة، خصوصًا الاقتصادية منها".

وبحسب بيان الديوان الملكي فقد "أعرب الملك عن تقديره لدعم المملكة المتحدة لجهود الأردن التنموية، بما في ذلك متطلبات الاستجابة لأزمة اللجوء السوري وتبعاتها التي تفاقمت بفعل آثار جائحة كورونا".

وأشاد الملك "بجهود المملكة المتحدة في التصدي لظاهرة التغير المناخي"، مؤكدا حرص بلاده على "المساهمة في هذا المجال، إضافة إلى تطلع الأردن للتعاون مع لندن في تعزيز الأمن الغذائي والتخفيف من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا".

وأعرب عن الفخر بنجاح قمة غلاسكو، التي عقدت أخيراً حول المناخ، مثنياً على قيادة أمير ويلز وجهوده في تسليط أنظار العالم على خطورة التحديات المتعلقة بالتغير المناخي.

من جهته، قال الأمير تشارلز "إنها مناسبة مميزة أن نزور الأردن مرة أخرى، ومن المؤسف أن الزيارة تأجلت حوالي 19 شهراً".

وأعرب عن سعادته لزيارة الأردن، قائلاً "كنا حريصين على الاطمئنان على أصدقائنا في الأردن وفي الشرق الأوسط في خضم هذه الجائحة".

وأشار إلى أن هذه الزيارة تحمل قدراً كبيراً من الأهمية في مئوية العلاقات والصداقة المميزة بين الأردن والمملكة المتحدة، مؤكداً أن هذه العلاقة تطورت وتوسعت بشكل أكبر على مر هذه الأعوام، وهي تحمل أهمية خاصة لدى بلاده.

ولفت أمير ويلز إلى إعجاب الجميع بالأردن وبجهود الملك في رعاية اللاجئين، مضيفاً أن "الكرم الذي يتميز به الأردن يستحق الإعجاب والتقدير".

أما بالنسبة لمخرجات قمة المناخ، فنقل البيان عن الأمير تشارلز قوله:"كما تكرمتم بالإشارة إلى عملي في هذا المجال الذي أعتقد أنني منخرط فيه منذ أربعين عاماً، فإن وقت العمل الجاد قد حان بعد الحديث مطولاً عن التغير المناخي".

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل الأمير تشارلز إلى العاصمة الأردنية عمّان برفقة زوجته الدوقة كورنوال، حيث يغادر منها إلى مصر.

 

         

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