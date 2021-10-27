الامن القومي: المحادثات بين طهران والرياض تجري ضمن العلاقات الجيدة والنوايا الحسنة

أشارت عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني زهرة الهيان الى أن العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والسعودية باردة، وأن جزءاً من البرودة متعلق بعدوان الرياض على الشعب اليمني المظلوم، لافتة الى أن المحادثات التي تجري بين الطرفين تجري في إطار العلاقات الجيدة والنوايا الحسنة، والان العمل جار لاعادة فتح القنصليتين في البلدين.

وأضافت الهيان، في مقابلة خاصة مع تابناك في طهران، الى أن أكثر الموضوعات التي بحثت بين طهران والرياض هي موضوع اليمن، موضحة انه لا يمكن أن تقبل طهران بإستهداف الشعب اليمني المظلوم باطفاله ونسائه بالقذائف السعودية.

ودعت الهيان السعودية الى إعادة النظر في سياستها اتجاه اليمن، واعادة الامن والسلام للمنطقة، مشددة على إستعداد ايران لرفع مستوى علاقاتها مع السعودية لتحقيق هذا الامر.

وأشارت اليهان الى ان الكيان الصهيوني يسعى لنشر الايرانفوبيا في المنطقة، مؤكدة أن علاقات ايران مع دول المنطقة حسنة، وانها دائما تظهر حسن نواياها ودوافعها لعلاقات افضل مع دول الجوار والمنطقة، وهذا موجود في جدول اعمالها، وهي لذلك ارسلت اشارات ايجابية للطرف المقابل.