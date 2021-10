هذا الملف هو عبارة عن جزء من كتاب "التدخل الأمريكي في تجارة المخدرات في أفغانستان" الذي يرفع الغطاء عن حقيقة تجارة المخدرات المتنامية في أفغانستان والدور الذي لعبه الجيش الأمريكي في مساره. وبينما تلقي الحسابات التقليدية باللوم على طالبان في التوسع في إنتاج المخدرات، يظهر هذا الكتاب الذي جاء تحت عنوان Cruel Harvest: US Intervention in the Afghan Drug Trade؛ أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية في ذلك من خلال دعم تجار المخدرات، ورفض تبني سياسات فعالة لمكافحة المخدرات، وفشلها في قمع أموال المخدرات التي يتم غسلها من خلال البنوك الغربية. وقد خصص الكاتب Julien Mercille الفصل السادس للحديث عن الدور الأمريكي في تجارة المخدرات في أفغانستان، الذي قمنا بترجمة أهم ما ورد فيه.

• واشنطن وتجارة المخدرات في أفغانستان منذ عام 2001

ارتفع إنتاج الأفيون في أفغانستان بشكل كبير من 185 طنًا إلى 8200 طن بين عامي 2001 و2007. ومعظم التعليقات تُحمّل واشنطن مسؤولية هذا التوسع الهائل. في المقابل، هناك من يعمل على تحديد المخدرات كسبب رئيسي وراء نمو التمرد، ما يعفي الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من دورهما في التحريض عليه. حيث ان وجود القوات الأجنبية في البلاد بالإضافة إلى هجماتها المدمرة على المدنيين هي عوامل مهمة وراء الزيادات.

يناقش هذا الفصل دور الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في الحفاظ على تجارة المخدرات في أفغانستان على عدد من المستويات. كما يوضح أن عمليات مكافحة المخدرات ليست من اهتمامات واشنطن، وهي نقطة تم توضيحها أيضًا من خلال مناقشة القسم الأخير لسياسة مكافحة المخدرات الأمريكية منذ عام 2001.

يقدر تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي يتناول الإدمان والجريمة والتمرد: إن 75 من تجارة المواد الأفيونية الأفغانية يتم الاستيلاء من قبل تجار المخدرات والمسؤولين الحكوميين والشرطة وسماسرة النفوذ المحليين والإقليميين - باختصار، فإن العديد من المجموعات التي تدعمها الآن الولايات المتحدة وحلف الناتو أو تتسامح معها تعتبر جهات فاعلة مهمة في تجارة المخدرات.

لا يمكن تقدير الحصة الإجمالية لأموال المخدرات في أفغانستان التي تم الاستيلاء عليها من قبل مختلف اللاعبين المشاركين في التجارة إلا بشكل تقريبي. وزعم أحد التقارير أن "مسؤولي الحكومة الأفغانية يشاركون في 70 بالمائة على الأقل من حركة المرور"، على الرغم من أن الأرقام الدقيقة مستحيلة. أحد الأسباب هو نقص البيانات بسبب الطبيعة غير المشروعة للنشاط، بما في ذلك عدم اليقين بشأن الشبكات والجهات الفاعلة التي تشكل الصناعة، والتي تتكون من "أهرامات الحماية والمحسوبية، مما يوفر حماية الدولة بشكل فعال لأنشطة الاتجار الإجرامي".

أعلن مسؤول في وزارة المالية الأفغانية: "كلنا نأكل الفساد وأموال المخدرات، وإن كانت بكميات مختلفة". ومن المعروف أن 10 من الحكام ومسؤولي الجمارك والشرطة الأفغان يجنون مبالغ كبيرة من خلال توفير الحماية للمتاجرين بالبشر. هذا هو السبب في أن مناصب مثل قائد الشرطة في مناطق معينة يمكن بيعها بالمزاد لمن يدفع أعلى سعر، ويمكن أن يصل التعيين لمدة ستة أشهر في مثل هذا المنصب المتميز إلى 100 ألف دولار.

إن عددا من المُتجِرين هم أيضًا ضباط شرطة: هل ينبغي تصنيفهم على أنهم "متاجرين بالبشر" أم "جهات حكومية"؟ وبالمثل، فإن العديد من المُتجِرين متحالفون في نفس الوقت مع المتمردين والميليشيات المدعومة من الحكومة والشرطة. إن تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لم يتناول هذه المجموعات؛ لو تم إدراجهم، لكان الجزء من أموال المخدرات التي استولى عليها المتمردون أكبر. أو ربما لا: لأنهم يقيمون جزئيًا في باكستان، فإن جزءًا من دخلهم من أموال المخدرات لن يتم اقتطاعه من تجارة المخدرات الأفغانية البالغة 3 مليارات دولار، ولكن من تجارة المخدرات الباكستانية البالغة مليار دولار. يجب تضمين هذا العامل في المعادلة، جنبًا إلى جنب مع نسبة أموال المخدرات التي تصل إلى المسؤولين الباكستانيين.

إن تجار المخدرات "يهربون ما يقرب من 150 طنا من الهيروين و80 طنا من الأفيون عبر الحدود [مع أفغانستان] سنويا." "الحجم الهائل للمخدرات التي تمر عبر هذا البلد ... يغذي مشكلة إدمان المخدرات المحلية الكبيرة. إن الهياكل التنفيذية والقضائية في البلاد ضعيفة، ولا تحظى بالتمويل الكافي، ولا تتعاون فيما بينها. حيث أن الفساد في باكستان منتشر على نطاق واسع. "

• الدور الأساسي للولايات المتحدة في تجارة المخدرات

تعزو التعليقات السائدة حجم صناعة المخدرات والكثير مما يحدث في أفغانستان إلى الفساد. لكن التركيز على التفاح الفاسد في الحكومة الأفغانية والشرطة يعمل على ابعاد المسؤولية المنهجية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي التوسع الهائل في إنتاج المواد الأفيونية منذ عام 2001 ودعمهم للعديد من الأفراد الفاسدين في السلطة. فقد هاجمت الولايات المتحدة أفغانستان بالاشتراك مع أمراء الحرب في التحالف الشمالي وأباطرة المخدرات وأمطرتهم بالأسلحة وملايين الدولارات والدعم الدبلوماسي. إن تمكين وإثراء هؤلاء الأفراد مكّنهم من فرض ضرائب على تجار الأفيون وحمايتهم، مما أدى إلى استئناف سريع لإنتاج المخدرات بعد توقف حظر طالبان 2000-2001، كما وثق العديد من المراقبين. كتب أحمد رشيد أن وزارة الداخلية الأفغانية بأكملها "أصبحت الحامية الرئيسية لتجار المخدرات، ورفض كرزاي تنظيفها. مع قيام الأمم المتحدة بتسريح مليشيات أمراء الحرب ونزع سلاحها، وجد القادة مناصب جديدة في وزارة الداخلية واستمروا في توفير الحماية لتجار المخدرات ". لم تكن الولايات المتحدة مهتمة بتطهير أفغانستان من مهربي المخدرات. وبالتالي، فإن إلقاء اللوم على "الفساد" و "المجرمين" في الوضع الحالي هو تجاهل الآثار المباشرة والمتوقعة لسياسات الولايات المتحدة، التي اتبعت نمطا تاريخيا للتسامح وحماية الأقوياء المتورطين في المخدرات.

كان الإفلات من العقاب ودعم أمراء المخدرات وأمراء الحرب هو القاعدة منذ عام 2001، وشق عدد منهم طريقهم إلى الحكومة. يعتقد الدبلوماسيون والأفغان المطلعون أن ما يصل إلى ربع أعضاء البرلمان متورطون في إنتاج المخدرات والاتجار بها. غالبًا ما يتم نقضه عن طريق رشوة بسيطة أو حماية من كبار المسؤولين، كاشفة جهود مكافحة المخدرات ستكون قاصرة في أحسن الأحوال، على الرغم من تخصيص واشنطن مبلغ 383 مليون دولار بين عامي 2005 و2009 لـ "سيادة القانون" و "إصلاح العدالة" في أفغانستان.

كتب توم شويش أن الولايات المتحدة تدرك جيدًا الدرجة التي بلغها الأفغان فالمخدرات تسود الحكومة: "الكثير من المعلومات الاستخبارية ... أشارت إلى أن كبار المسؤولين الأفغان متورطون بشدة في تجارة المخدرات. كان تجار المخدرات يشترون مئات من رؤساء الشرطة والقضاة وغيرهم من المسؤولين. ذهب الفساد في المخدرات إلى رأس الحكومة الأفغانية. المدعي العام، عبد الجبار ثابت قد أخبرني بالإضافة الى مسؤولين أمريكيين آخرين أن لديه قائمة بأكثر من 20 من كبار المسؤولين الأفغان الذين كانوا فاسدين للغاية - بعضهم مرتبط بتجارة المخدرات. "

صحيح أنه تم اعتقال شخصيات مهمة مثل بشير نورزاي، لكنها استثناءات. علاوة على ذلك، قبل إلقاء القبض عليه في نيويورك عام 2005، كان نورزاي، الملقب بـ "بابلو إسكوبار الأفغاني" من قبل عملاء إدارة مكافحة المخدرات، قد تعاون مع حكومة الولايات المتحدة وعمل كأصل لها، حتى لو كان سجله كتاجر مخدرات معروفًا.

ولكن لماذا تم اعتقاله وحُكم عليه في النهاية بالسجن المؤبد في عام 2009؟

على الرغم من أن القضية غامضة إلى حد ما، يبدو أن فوائد القبض عليه أصبحت أكبر من الفوائد التي يمكن أن يقدمها للولايات المتحدة. تقدم جريتشن بيترز تفسيراً معقولاً. وتقول إنه في عام 2004، كان إنتاج الحشيش في ازدهار في أفغانستان وكان التمرد يستعيد قوته. لذلك، "لإثبات أنها أصبحت متشددة في التعامل مع المخدرات، كانت واشنطن بحاجة إلى اعتقال رفيع المستوى." في النهاية، توصل الدبلوماسيون ووكلاء مكافحة المخدرات إلى "هدف يمكن أن يتفق عليه الجميع". قال مسؤول مطلع لبيترز إن زلماي خليل زاد، سفير الولايات المتحدة في أفغانستان آنذاك، "أراد إيجاد حل سطحي يكون ذا أهمية كبيرة ويُسعد الجميع. انتهى الأمر باعتقال بشير نورزاي". فيما أكد المدعون ووسائل الإعلام على صلة نورزاي المشبوهة بطالبان، مما ساعد على إلقاء الضوء عليه بشكل سلبي.

شخص آخر اعتقل من قبل المسؤولين الأمريكيين هو جمعة خان، الذي وصفه المدعون الفيدراليون بأنه ربما أكبر وأخطر مهرب مخدرات في أفغانستان.. وفقًا لتحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز، تعاون جمعة خان مع وكالة المخابرات المركزية ووكالة مكافحة المخدرات لعدة سنوات، على الرغم من التقارير المتعلقة بأنشطته في مجال المخدرات. في عام 2001، بعد وقت قصير من الهجوم على أفغانستان، احتجزته القوات الأمريكية لفترة وجيزة، على الرغم من أن المسؤولين كانوا يعرفون أنه تاجر بالبشر. ومع ذلك، تم إطلاق سراحه بسرعة لأنه في ذلك الوقت، لم يكن الجيش مهتمًا بمكافحة المخدرات. بعد ذلك، التقى مع إدارة مكافحة المخدرات ووكالة المخابرات المركزية، على سبيل المثال في واشنطن العاصمة عام 2006، وفقًا لمسؤولين أمريكيين (نفى محاميه أنه عمل في أي وقت مع وكالة المخابرات المركزية). وبحسب ما ورد كان الأمريكيون مهتمين بمعرفة جمعة خان بحركة طالبان وشبكات المخدرات. يعتقد أن جمعة خان قد تلقى نفس القدر مليون دولار من المدفوعات من وكالة المخابرات المركزية أو الجيش الأمريكي، على الرغم من أنه كان يسيطر على طرق المخدرات في جنوب أفغانستان. من غير المعروف بالضبط لماذا غيرت السلطات الأمريكية موقفها منه في النهاية من حليف إلى عدو. يقول البعض إنه لم يقدم معلومات جيدة. على أي حال، يبدو أنه لم يعد مفيدًا، وهو ما يفسر اعتقاله في عام 2008.

يتم تجاوز مكافحة المخدرات عمومًا من خلال أهداف أكثر أهمية، كما هو الحال عندما ورد أن إدارة مكافحة المخدرات عثرت على تسعة أطنان من المواد الأفيونية في مكاتب حاكم هلمند، المشير محمد أخون زاده، في عام 2005. قام الرئيس كرزاي بإزالته من منصب الحاكم ولكن بعد فترة وجيزة عينه عضوًا البرلمان. لم يتم التحقيق في قضية أخون زاده، ولم يواجه اتهامات قط. لم يكن الجيش الأمريكي مهتمًا بمكافحة المخدرات، وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة مكافحة المخدرات قد "أحبطت في محاولاتها للقضاء على الفساد في المخدرات" و "مُنعت من اتخاذ أي إجراء ضد الحاكم، الذي كان على صلة وثيقة بالجيش الأمريكي والبريطاني. والمخابرات والمسؤولين الدبلوماسيين ".

أيضًا، في عام 2007، عيّن حامد كرزاي صديق طفولته عزت الله وصفي رئيسًا لمكافحة الفساد في أفغانستان، مسؤولاً عن المخدرات، مع طاقم من 84 موظفًا. تكمن المشكلة في أن وصفي اعتقل في وقت سابق في عام 1987 لمحاولته بيع هيروين بقيمة مليوني دولار في الشوارع إلى عميل سري في لاس فيجاس، حيث قضى ما يقرب من أربع سنوات في سجن ولاية نيفادا.

في الآونة الأخيرة، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، بناءً على روايات المسؤولين الأمريكيين، أن أحمد والي كرزاي، شقيق الرئيس حامد كرزاي الذي قُتل في يوليو 2011، كان يتلقى "مدفوعات منتظمة" من وكالة المخابرات المركزية منذ عام 2001. وقد دفعته الوكالة مقابل مجموعة متنوعة من الخدمات التي قدمها كزعيم سياسي لجنوب أفغانستان، وعلى وجه الخصوص لتجنيد قوة شبه عسكرية أفغانية، قوة قندهار الضاربة، التي تعمل تحت إشراف وكالة المخابرات المركزية في قندهار وحولها. لكن ورد أن والي كرزاي متورط أيضًا في عمليات تهريب. من الصعب تحديد المدى الدقيق لتورطه، ولكن كما قال مسؤول عسكري أمريكي كبير في كابول: "مئات الملايين من الدولارات من أموال المخدرات تتدفق عبر المنطقة الجنوبية، ولا يحدث شيء في جنوب أفغانستان دون علم القيادة الإقليمية بذلك." وقد تم الإبلاغ عن عدد من القصص التي تصف روابط والي كرزاي للمخدرات. في عام 2004، عثرت القوات الأفغانية على مخبأ هائل من الهيروين في شاحنة بالقرب من قندهار، لكنّ كلًّا من والي كرزاي ومساعد الرئيس كرزاي اتصلوا بقائد المجموعة التي توصلت إلى الاكتشاف ليطلب منه الإفراج عن المخدرات والشاحنة. وبعد ذلك بعامين، صادرت قوات مكافحة المخدرات الأمريكية والأفغانية أكثر من 110 أرطال من الهيروين بالقرب من كابول، والتي قال المحققون الأمريكيون إنها مرتبطة بوالي كرزاي. لكن والي كرزاي لم يكن سوى غيض من فيض، كما أكد ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية أن "كل شخصية أفغانية ذات أهمية لها علاقة بتجارة المخدرات".

في السر، يعترف المسؤولون الأمريكيون بوجود روابط مع شخصيات أفغانية مرتبطة بالمخدرات. حيث ذكرت برقية ويكيليكس التي تروي اجتماعات المسؤولين الأمريكيين مع والي كرزاي في سبتمبر 2009 وفبراير 2010 أنه بينما "يجب أن نتعامل مع AWK [أحمد والي كرزاي] كرئيس لمجلس المحافظة، فمن المفهوم على نطاق واسع أنه فاسد ومهرب مخدرات. " لكن العلاقات مرفوضة في العلن. وكما قال السناتور جون كيري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "لا ينبغي لنا إدانة أحمد والي كرزاي أو الإضرار بعلاقاتنا الحاسمة مع شقيقه، الرئيس كرزاي، على أساس المقالات الصحفية أو الشائعات".

نائب الرئيس كرزاي ووزير الدفاع السابق، المشير محمد قاسم فهيم، هو من المشتبه بهم أيضًا بالتورط في تجارة المخدرات (على الرغم من أن السفير الأفغاني في الولايات المتحدة، سعيد الطيب جواد، قال إن هذه المزاعم "ذات دوافع سياسية"). فهيم هو أحد أكثر الشخصيات نفوذاً حول كرزاي، الذي "أحاط نفسه بشخصيات متقلبة يمكنها أن تجلب له الأصوات: كأمراء الحرب المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وفساد وتجارة في محصول الحشيش المربح في البلاد". لكن واشنطن اختارت "النظر في الاتجاه الآخر" لأسباب واضحة. كان فهيم حليفًا رئيسيًا لأمريكا خلال غزو عام 2001 كقائد عسكري للتحالف الشمالي. كان لديه تعاون وثيق مع وكالة المخابرات المركزية وتلقى أموالًا من الولايات المتحدة. أصبح وزيرا للدفاع في حكومة كرزاي وكان هدف واشنطن بناء جيش أفغاني "عبر إرسال ملايين الدولارات كمساعدات للمشير فهيم ووزارته". تضمنت التقارير الاستخباراتية المتدفقة إلى إدارة بوش أدلة على تورط المشير فهيم في تجارة المخدرات المربحة في أفغانستان"، بالإضافة إلى حقيقة أنه" كان له تاريخ في تجارة المخدرات قبل الغزو". بل إن التقارير تضمنت مزاعم "بأنه لا يزال متورطًا بعد استعادة السلطة وتوليه منصب وزير الدفاع. لديه الآن طائرة شحن سوفيتية الصنع تحت تصرفه تقوم برحلات جوية شمالاً لنقل الهيروين عبر روسيا، عائدين محملين بالمال"، وفقاً لمسؤولين أميركيين.

كما تدعم قوات الناتو المتجرين؛ حيث وثق تقرير حديث لجامعة نيويورك الاستخدام الواسع النطاق من قبل قوات التحالف لشركات الأمن الخاصة والميليشيات التي "يديرها في كثير من الأحيان قادة عسكريون سابقون مسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان أو متورطون في المخدرات غير المشروعة واقتصاديات السوق السوداء." على سبيل المثال، في مقاطعة بدخشان، حصل الجنرال نازري محمد، أحد أمراء الحرب الذين يسيطرون على "جزء كبير من صناعة الأفيون المربحة في المقاطعة"، على عقد لتوفير الأمن للفريق الألماني لإعادة إعمار المقاطعات.

حليف آخر للقوة هو عبد الرازق، زعيم ميليشيا قبلية تعمل في قندهار وهلمند، في قلب حقول الحشيش في البلاد. كان أمير حرب في الثلاثينيات من عمره فقط، وأصبح "سيد سبين بولداك"، وهي بلدة في جنوب أفغانستان بجوار الحدود الباكستانية. قصته، كما رواها الصحفي ماتيو أيكينز، هي قصة نموذجية، كونه "طفل لاجئ سابق اندفع إلى السلطة خلال فوضى ما بعد 11 سبتمبر، وتحريض صعوده من قبل عصابة من المسؤولين الملتويين في كابول وقندهار" و "الناتو" القادة الذين وجدوا سيطرته على بلدة حدودية رئيسية مفيدة في حربهم ضد طالبان ". وفقًا لايكينز، تحرك رازق بسرعة لتوسيع "تورط ميليشياته في تجارة الأفيون الهائلة التي تتدفق عبر المنطقة، وفي هذه العملية ستزداد قوة بما يكفي لتحدي حتى شيوخ القبائل". وقد دعمته قوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) بصفته وسيطًا إقليميًا للقوة. عندما سُئل عن تورط رازق المزعوم في تهريب المخدرات، قال العميد جوناثان فانس، القائد الكندي لقوات إيساف في مقاطعة قندهار: "نعم. نحن ندرك تمامًا أن هناك عددًا من الأنشطة غير المشروعة يتم تشغيلها من تلك المحطة الحدودية". لكن في قندهار، "من الصعب أن تجد ذلك النموذج للفضيلة المدنية". رازق ينفي كل التهم الموجهة إليه.

• سياسة الولايات المتحدة الأمريكية

حتى عام 2005، كانت السياسة الأمريكية في أفغانستان، إلى حد كبير، غير معنية بالمخدرات. أعلن الجنرال تومي فرانكس، الذي قاد الهجوم الأولي، في عام 2002 أن القوات الأمريكية ستبقى بعيدة عن منع المخدرات وأن حل مشاكل المخدرات أمر متروك للأفغان والمدنيين. عندما سُئل دونالد رامسفيلد في عام 2003 عما تفعله الولايات المتحدة بشأن المخدرات في هلمند، أجاب: "أنت تسأل عما سنفعله والإجابة هي، أنا لا أعرف حقًا". صرح المتحدث العسكري الأمريكي في قاعدة باغرام، الرقيب الرائد هاريسون سارليس: "لسنا فرقة عمل خاصة بالمخدرات. هذا ليس جزءًا من مهمتنا ". يروي أحمد رشيد أن عقيداً بقوات العمليات الخاصة الأمريكية كان "محبطا" وهو مسؤول عن فريق إعادة الإعمار الإقليمي في هلمند قال له "كيف كان يشاهد قوافل الأفيون تمر عبر معسكره كل صباح ولكن لم يكن لديه أوامر بوقفها. نصت قواعد الاشتباك الخاصة به على أنه إذا اكتشف شحنات مخدرات، فيمكنه تدميرها، لكن لم يكن هناك أمر يفيد بوجوب تدميرها أو أنه يجب عليه اعتراض قوافل المخدرات". علاوة على ذلك، كان لإدارة مكافحة المخدرات عميلين فقط في أفغانستان في عام 2003 ولم تفتح مكتبًا لها في البلاد حتى عام 2004.

ومع ذلك، هناك مخطط واحد لمكافحة المخدرات يجب ذكره في هذه الفترة المبكرة، لكن عمره القصير يؤكد أن مثل هذه المشاريع لم تكن ذات أولوية. في عام 2002، صاغ مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية استراتيجية مع المملكة المتحدة، تم تحديدها كدولة رائدة في مكافحة المخدرات. لقد جمعت بين الحظر والاستئصال التعويضي، والذي يتمثل في دفع أموال للمزارعين لتوجيههم بعيدًا عن الحشيش ونحو المحاصيل المشروعة. في 2002-2003، تم توزيع حوالي 70 مليون دولار على المزارعين كمكافآت لاستئصال حقولهم. ومع ذلك، سرعان ما واجه المخطط العديد من المشاكل وتم التخلي عنه بسرعة. غالبًا ما كان المسؤولون المحليون يصادرون الأموال في حين أن عددًا من المزارعين الذين قاموا بتطهير حقولهم لم يعودوا أبدًا. أثرى المخطط البريطاني القادة المحليين بينما فشل في تقليل الزراعة. بل إنها زادت في بعض المناطق لأن المزارعين قرروا أن يزرعوا أكثر من أجل الحصول على مبالغ أكبر. علاوة على ذلك، ولدت الاستراتيجية معارضة شعبية كبيرة. على سبيل المثال، في ننجرهار، هاجم 10000 مزارع فرق الإبادة والشرطة بالحجارة وأغلقوا الطرق احتجاجًا، وقررت القبائل توحيد صفوفها لمقاومة الحملة. حقيقة أن البنتاغون ليست لديه رغبة في المشاركة، والتشبث بمقاربة عدم التدخل لم تساعد. وبحسب ما ورد حينها، رفض الجيش الأمريكي مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع البريطانيين بشأن المتاجرين الرئيسيين، مما دفع توني بلير إلى إثارة القضية مع بوش.

هناك عدة أسباب تفسر المعارضة المبكرة لمكافحة المخدرات من جانب البيت الأبيض والجيش؛

أولاً، هوجمت أفغانستان لإظهار أنه لا ينبغي تحدي واشنطن، وتدمير محاصيل الحشيش ومختبرات الهيروين لا يساهم في شيء في هذا الصدد. لذلك، لا يوجد سبب لتوجيه أي جهد نحو هذه المهمة. وقد أوضح مسؤول عسكري أمريكي أن الموارد كانت محدودة ويجب توجيهها نحو المهمة الحقيقية، وليس المخدرات: كبار مسؤولي البنتاغون "لا يريدون العبث بهذه الأشياء ... ليس لدينا موارد كافية الآن لقتل الأشرار"، فكيف يمكن تنفيذ مكافحة المخدرات في وقت واحد؟ ليس من أولويات الجيش الأمريكي في أفغانستان". قال إن "استراتيجية البنتاغون كانت" التسلسل "- هزيمة طالبان، ثم جعل شخصًا آخر ينظف تجارة المخدرات." الاستيلاء على المنطقة هو الذي سيأخذ الأولوية.

ثانيًا، كان العديد من الحلفاء الأفغان المحليين للولايات المتحدة متورطين في عمليات تهريب، استمدوا منها المال والسلطة. كان تدمير مختبرات المخدرات وحقول الحشيش بمثابة ضربة مباشرة للعمليات الأمريكية والمقاتلين بالوكالة على الأرض. كما اعترف الدبلوماسيون الغربيون في ذلك الوقت، "بدون أموال من المخدرات، لا يمكن لأمراء الحرب الودودين لدينا دفع أموال لميليشياتهم. إنها بهذه السهولة." وفقًا لجيمس رايزن، فإن هذا يفسر سبب رفض البنتاغون والبيت الأبيض قصف حوالي 25 منشأة مخدرات كانت وكالة المخابرات المركزية قد حددتها على خرائطها في عام 2001. وبالمثل، في عام 2005، رفض البنتاغون جميع طلبات إدارة مكافحة المخدرات، باستثناء 3 طلبات للجسور الجوية. لخص بارنيت روبين موقف الولايات المتحدة جيدًا عندما كتب في عام 2004 أنه عندما "زار أفغانستان، وزير الدفاع دونالد رامسفيلد يلتقي بقادة عسكريين يعرفهم الأفغان بأنهم عرابون لتجارة المخدرات. كانت الرسالة واضحة: ساعدوا في محاربة طالبان ولن يتدخل أحد في تهريبكم ". ونتيجة لذلك، أغمض المسؤولون العسكريون الأمريكيون أعينهم عن التجارة. قال أحد أفراد القبعات الخضراء في الجيش إنه "أُمر على وجه التحديد بتجاهل الهيروين والأفيون عندما اكتشفهما هو ووحدته في دورية". ذكر تقرير لمجلس الشيوخ الأمريكي أن "لجان الكونجرس تلقت تقارير تفيد بأن القوات الأمريكية كانت ترفض تعطيل مبيعات وشحنات المخدرات ورفضت طلبات من إدارة مكافحة المخدرات للحصول على تعزيزات لملاحقة كبار زعماء المخدرات."

نتج هذا الوضع عن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية التي تألفت في البداية من استخدام عدد صغير من القوات والقوات المحلية بالوكالة، بشكل رئيسي من تحالف الشمال. على سبيل المثال، لم يكن هناك سوى 110 من ضباط وكالة المخابرات المركزية و316 من القوات الخاصة. استخدمت في الغزو وفي 2001-2002، لم يكن هناك أكثر من 8000 جندي أمريكي في أفغانستان. قامت وكالة المخابرات المركزية والقوات الأمريكية الخاصة بتوزيع 70 مليون دولار من فئة 100 دولار على رجال أقوياء في مناطق مختلفة من البلاد، من أجل جمع المعلومات الاستخبارية ومحاربة القاعدة وطالبان. تم تقسيم البلاد جغرافيًا في مناطق نفوذ يسيطر عليها أمراء الحرب المهيمنون، على سبيل المثال، إسماعيل خان في الغرب، وحضرة علي في الشرق، وعبد الرشيد دستم، ومحمد فهيم، ومحمد عطا في الشمال. حيث ان مختلف الأقاليم المحلية متورطة في الاتجار، لذا أدى الدعم والحماية الأمريكية إلى تعزيز قوتهم وزيادة حجم الصناعة.

ثالثًا، اعتقدت وزارة الدفاع أن القضاء على المحاصيل من شأنه أن يزعج المزارعين ويضر بمحاولات كسب قلوب وعقول الأفغان. في الواقع، منذ عام 2001، سعت حركة طالبان إلى الاستفادة من الاستياء الناجم عن مخططات القضاء عليها. على سبيل المثال، في هلمند "يبدو أنهم قدموا الحماية للمزارعين المستهدفين بالإبادة" وفي قندهار "أفيد أنهم قدموا مساعدة مالية للمزارعين الذين تم القضاء على حقولهم، مقابل الدعم في القتال ضد الحكومة. وبالتالي، فليس من المؤكد أن القضاء على المخدرات سيضعف التمرد. في الواقع، العكس هو الأرجح، لأنه لن يؤدي إلا إلى زيادة المعارضة التي ولّدتها بالفعل عمليات الناتو في البلاد، كما أشار محلل مطلع: "مع تقدم النزاع، فإن ضحايا الانتهاكات من قبل القوات الأفغانية والأجنبية وبدأت الآثار الجانبية لاعتماد الولايات المتحدة على القوة الجوية تمثل مصدرًا مهمًا آخر لتجنيد طالبان ".

منذ عام 2004، بدأت مكافحة المخدرات تتحرك ببطء في جدول أعمال الولايات المتحدة. في عام 2005 ، طورت واشنطن أول استراتيجية لمكافحة المخدرات في أفغانستان، وتتألف من خمس ركائز: القضاء/ الاستئصال، والحظر، وإصلاح العدالة، والإعلام، وسبل العيش البديلة (على الرغم من أن الركائز لم يتم ترجيحها بالتساوي: تم إهمال التنمية البديلة نسبيًا، بينما الاستئصال/ القضاء كان على الأولوية). أدرجت الحكومة الأفغانية هذه الاستراتيجية في استراتيجيتها الوطنية لمكافحة المخدرات لعام 2006 ، والتي تم تحديثها لاحقًا وإدماجها في إستراتيجيتها الإنمائية الوطنية في عام 2008. في حوالي عام 2005، كانت عمليات مكافحة المخدرات لا تزال معزولة نسبيًا عن الاستراتيجية الأوسع لمكافحة التمرد. ومع ذلك، بدأ البنتاغون في النظر في إمكانية المشاركة في مهام مكافحة المخدرات وأصدر إرشادات جديدة تسمح للجيش "بنقل عوامل مكافحة المخدرات بواسطة المروحيات وطائرات الشحن والمساعدة في التخطيط للمهام واكتشاف الأهداف"، من بين أشياء أخرى. تم إنشاء وحدات مكافحة المخدرات، مثل فرقة العمل 333 (فرقة سرية من العملاء الخاصين) وقوة مكافحة الحشيش المركزية، وهي فريق أفغاني تم تدريبه من قبل المقاول الأمريكي الخاص Dyncorp بتكلفة 50 مليون دولار وتشرف عليه الولايات المتحدة من خلال وزارة الداخلية الأفغانية، حيث كان الاتصال الرئيسي لواشنطن هو الفريق محمد داود. لا يبدو أن مشكلة أن داود كان "أمير حرب سابقًا من الشمال اشتهر بصلاته الكبيرة بتجارة المخدرات".

منذ ذلك الوقت، دارت المناقشات بين صانعي السياسات فيما يتعلق باستراتيجيات مكافحة المخدرات التي ينبغي تبنيها، لكن المناقشة دارت بشكل شبه حصري حول الإجراءات في أفغانستان.

جادل توم شويش بقوة لصالح الأساليب الصعبة. وروى كيف أنه أثناء وجوده في أفغانستان، "استمر في الضغط من أجل القضاء الجوي" على الرغم من أن المقاومة الأفغانية أجبرته على استخدام النسخة الأرضية فقط، والتي اعتبرها "غير فعالة ومكلفة وخطيرة وأكثر عرضة للتعاملات الفاسدة بين السكان المحليين".

لكن مسؤولي البيت الأبيض طمأنوه إلى أن بوش ما زال "من أشد المعجبين بالقضاء الجوي". ومع ذلك، واجه معارضة دولية، حيث كتب أن "الحقيقة هي أن العديد من حلفائنا في قوة المساعدة الأمنية الدولية كانوا فاترين بشأن عمليات مكافحة المخدرات، وكان معظمهم معاديًا بشكل علني للقضاء الجوي". على سبيل المثال، عارضت بريطانيا رش المحاصيل وأصدرت القوات البريطانية منشورات واشترت إعلانات إذاعية تخبر المجرمين المحليين أن الجيش البريطاني لم يكن جزءًا من جهود مكافحة الخشخاش. لإضعاف طالبان بقطع أرباحهم. ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن "بوش كان شغوفًا بالرش" وأعلنت "أنا نفسي رجل بخاخ." ومع ذلك، تم وضع السياسة على الرف خشية أن تولد معارضة شعبية: قال كرزاي لبوش أن "مشهد طائرات الرش سيبدو وكأنه حرب كيميائية" للشعب الأفغاني ".

وكان ويليام وود، سفير الولايات المتحدة في أفغانستان من عام 2007 إلى عام 2009 متشددًا كذلك، والذي أطلق عليه ضباط الناتو لقب "قانون الكيماويات". كان سابقًا سفيراً في كولومبيا، وربما أثر ذلك على آرائه، حيث دعا أولاً إلى "برنامج إبادة جوي ضخم من شأنه القضاء على 80 ألف هكتار من الحشيش في مقاطعة هلمند، مما يوجه ضربة قاتلة إلى جذور مشكلة المخدرات. " قال إنه "إذا لم يكن هناك نبات الحشيش، فلن يكون هناك شيء لحركة المرور". علاوة على ذلك، "لم يكن مهتمًا حقًا بما إذا كان المزارعون فقراء أم أغنياء"، لأن "هناك الكثير من الفقراء في تجارة المخدرات في الولايات المتحدة - الناس يخلطون الميثامفيتامين في مقطوراتهم في المناطق الريفية ويبيعون الكراك في داخل المدن - ونضعهم في السجن، "فلماذا لا نفعل ذلك في أفغانستان أيضًا؟ كما أوصى خبير مكافحة الإرهاب ديفيد كيلكولن باتباع تكتيكات عدوانية، مثل" المحاكم المتنقلة التي لديها سلطة إعدام زعماء عصابات المخدرات في مقاطعاتهم ". أشار توم شويش إلى أنه "كان من الممكن أن تسمع صوت دبوس عندما قدم هذا الاقتراح لأول مرة في اجتماع كبير للدبلوماسيين".

في الطرف الآخر من الطيف الضيق، تجادل فاندا فيلباب براون لصالح المنع وسياسة عدم التدخل في الزراعة لأن ذلك لا يزيد "رأس المال السياسي" للمتمردين، أو الدعم الشعبي الذي يتمتعون به. إنها تعارض تأكيد إدارة بوش على الاستئصال وتدعم استراتيجية أوباما لسبل العيش البديلة والمنع، والتي تعتبرها "قطيعة شجاعة مع جهود [بوش] غير الفعالة في أفغانستان". وبالمثل، يدعو بارنيت روبن وجيك شيرمان إلى تنمية ريفية تسبق التخفيض القسري في الزراعة أو الاستئصال"، جنبًا إلى جنب مع" جهود المنع المعززة، بما في ذلك عزل كبار المسؤولين الذين يتلقون أي أموال متعلقة بالمخدرات ". وافق مبعوث أوباما إلى أفغانستان وباكستان، ريتشارد هولبروك، ووصف تكتيكات بوش بأنها" البرنامج الأكثر إهدارًا وغير فاعلية منذ 40 عامًا ". كما نشرت منظمات مثل وحدة البحوث والتقييم في أفغانستان (AREU) تقارير مؤيدة لمشاريع سبل العيش البديلة.

منذ عام 2007، كثفت الولايات المتحدة جهودها لمكافحة المخدرات وسعت إلى دمجها بشكل أوثق مع حملة مكافحة التمرد. على وجه الخصوص، في أواخر عام 2008، غير البنتاغون قواعد الاشتباك الخاصة به للسماح للقوات الأمريكية باستهداف المتاجرين المتحالفين مع المتمردين والإرهابيين، وسمح للجنود بمرافقة وحماية عمليات مكافحة المخدرات التي يديرها الأمريكيون والأفغان. وقد تبنى حلف الناتو هذا التحول أيضًا، حيث سُمح لأعضائه بالمشاركة في مهام المنع. منذ عام 2009، ألغت استراتيجية إدارة أوباما التأكيد على الاستئصال من خلال إنهاء الدعم لقوة الإبادة المركزية الأفغانية مع التركيز على حظر وتدمير مختبرات الهيروين، استنادًا إلى المنطق القائل بأن هذا "سيستهدف بشكل أكثر دقة العلاقة بين تمرد المخدرات". كما تم الإعلان عن التركيز على التنمية الريفية لأنه، كما أعلن ريتشارد هولبروك ، فإن الإبادة هي "إهدار للمال" ، فهي تنفر المزارعين ، و"قد تدمر بعض الأراضي، لكنها لم تقلل من الأموال التي حصلت عليها طالبان بدولار واحد. لقد ساعدت طالبان للتو. " وعمليات مكافحة التمرد التابعة لقوة المساعدة الأمنية الدولية التي تستهدف المتمردين الذين لهم صلات بتجارة المخدرات.

بشكل عام، هناك سؤال مثير للاهتمام وهو شرح ظهور وتكثيف وعسكرة عمليات مكافحة المخدرات الأمريكية في أفغانستان. على الرغم من أن مثل هذه المناقشة لا تزال تخمينية إلى حد ما، إلا أن ما يلي يناقش الأسباب المحتملة التي قد تفسر تطور استراتيجية مكافحة المخدرات بمرور الوقت.

أشار البعض إلى استقالة دونالد رامسفيلد من منصب وزير الدفاع في عام 2006. كان رامسفيلد دائمًا يعارض بشدة التدخل العسكري في مكافحة المخدرات، وبالتالي يُعتقد أن رحيله ساهم في "تغيير جذري" في موقف وزارة الدفاع، الذي أصبح بعد ذلك أكثر تشارك في مكافحة المخدرات. ومع ذلك، ينبغي التقليل من أهمية تغييرات فريق العمل عند شرح الخطوط العريضة للسياسة. ليس الأمر كما لو أن رامسفيلد منع بمفرده جيشًا من محاربي المخدرات في حكومة الولايات المتحدة من تنفيذ عمليات مكافحة المخدرات في أفغانستان. كما رأينا أعلاه، كانت هناك أسباب استراتيجية واضحة لعدم المشاركة العسكرية في مكافحة المخدرات في السنوات التي تلت عام 2001 مباشرة.

كما تم تحديد ضغوط الكونجرس كسبب. وتذهب الحجة إلى أن هذا الضغط السياسي أدى في النهاية إلى قبول البنتاغون ووكالة المخابرات المركزية علنًا أن التمرد تم تمويله من المخدرات والموافقة على استراتيجية مكافحة المخدرات لعام 2005 والعمل في ضوء محصول الأفيون الكبير في عام 2004. على سبيل المثال، صرح هنري هايد، الجمهوري من إلينوي، أن هناك "حاجة واضحة في هذه المرحلة لعمل عسكري ضد مقالب تخزين الأفيون ومختبرات الهيروين" وأنه إذا لم يتدخل الجيش، فستحتاج الولايات المتحدة إلى إرسال " قوات من أماكن مثل تركيا لمواجهة هذا التحدي ". شارك الديمقراطيون أيضًا، كما حدث عندما انتقد جون كيري بوش لفشله في القضاء على المخدرات في أفغانستان. قد تكون مثل هذه التفسيرات صحيحة من حيث الأسباب المباشرة، حيث ساهمت ضغوط ومناقشات الكونجرس في وضع القضية على أجندة صانعي السياسات وتوليد وتغطية وسائل الإعلام. ومع ذلك، فإنهم يتساءلون لماذا أصبحت قضية المخدرات النقاش الأكثر بروزا داخل الدوائر الحكومية في المقام الأول؟ أشار البعض إلى انتشار زراعة الحشيش في أفغانستان والضغوط السياسية التي ولّدتها في الولايات المتحدة لفعل شيء حيال المشكلة. على سبيل المثال، أشار أحمد رشيد إلى أن التركيز الأكبر على المخدرات في سياسة الولايات المتحدة منذ عام 2005 فصاعدًا كان مدفوعًا جزئيًا بحقيقة أنه أصبح من الواضح جدًا أن زراعة الحشيش الأفغاني كانت تخرج عن نطاق السيطرة. لا يمكن للولايات المتحدة بسهولة تحمل أن يُنظر إليها على أنها لا تفعل شيئًا، لأغراض العلاقات العامة. لقد تسبب محصول الأفيون الضخم في عام 2004 في إحراج واشنطن ولندن بما يكفي لبدء معالجة المخدرات بجدية أكبر: فقد زادت الأراضي الزراعية المزروعة بالحشيش بنسبة 64 في المائة ولأول مرة تمت زراعة الحشيش في جميع مقاطعات أفغانستان الـ 34. وبالمثل، ارتفع إنتاج الأفيون إلى 6100 طن في عام 2006 وإلى 8200 طن في عام 2007، وهي أعلى كمية تم تسجيلها على الإطلاق، وتمثل أفغانستان الآن 93 في المائة من إنتاج الهيروين العالمي. الارتفاع الصاروخي في إنتاج المخدرات في عامي 2006 و2007، الذي تم الإعلان عنه في تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لا يمكن تجاهلها إلى أجل غير مسمى. ربما هناك بعض الحقيقة في هذا التفسير. حتى لو لم تكن مكافحة المخدرات هدفًا أمريكيًا، فإن الخطاب الذي تم إنشاؤه حول هذه القضية قد اكتسب قوة خاصة به. لذلك، عندما انتشرت زراعة الحشيش في أفغانستان إلى درجة أصبح من الصعب تجاهلها، فمن المعقول أن تُجبر واشنطن على القيام ببعض الإيماءات التي تعالج المشكلة على ما يبدو، وإلا فإن صورتها كحكومة يُزعم أنها مهتمة بأضرار المخدرات كان من الممكن تشويهها.

أخيرًا، هناك سبب آخر محتمل وهو أنه في الفترة من 2004 إلى 2005، أصبح من المفيد سياسيًا التحدث عن حرب على المخدرات لجعل حركة طالبان تبدو شريرة من خلال ربطها بالمخدرات. في الواقع، فإن تكثيف خطاب مكافحة المخدرات وعملياتها "حدث على خلفية تصاعد المعارضة المسلحة" للحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة. من قبل حلفاء الولايات المتحدة (أمراء الحرب)، منذ أن عاودت طالبان الظهور كقوة كبيرة، أصبحت المخدرات قضية يمكن استخدامها لإلقاء الضوء عليها بشكل سلبي. في الواقع، من المثير للاهتمام أنه منذ عام 2004، تصاعد حدة خطاب حرب المخدرات بالتوازي مع صعود التمرد.

باختصار، من 2001 إلى 2005 بينما لم تكن المخدرات، ببساطة جزءًا من أجندة الولايات المتحدة في أفغانستان، كان هناك المزيد من الحديث عن مكافحة المخدرات منذ 2005، وحدث المزيد من عمليات مكافحة المخدرات. لكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة تقترب أكثر من شن حرب حقيقية على المخدرات. ليس تكثيف المهام العسكرية لمكافحة المخدرات في حد ذاته هو ما يجعل حرب المخدرات حقيقة، ولكن تنفيذ استراتيجيات معروفة للحد من مشاكل المخدرات. ففي هذا الصدد، فشلت واشنطن. وعلاوة على ذلك، واصلت الولايات المتحدة دعم الحلفاء المتورطين في الاتجار بالبشر، وصرح أوباما صراحة أن حرب المخدرات التي شنها لها دور فعال في محاربة التمرد وليس القضاء على المخدرات في حد ذاتها. في الواقع، في عام 2009، قدمت إدارته مقاربتها الجديدة للمخدرات ووضعت قائمة مستهدفة لـ 50 من "تجار المخدرات الرئيسيين الذين يساعدون في تمويل التمرد" ليتم قتلهم أو أسرهم من قبل الجيش. لذلك، إذا ساعد المهربون طالبان، فسوف يفعلون ذلك. يتم مهاجمتهم - لكن إذا دعموا القوات الحكومية، فمن الواضح أنهم سيتركون وشأنهم. هذا يشير إلى أن حرب المخدرات تستخدم لاستهداف الأعداء.

الكاتب:جوليان ميرسيل محاضر في كلية الجغرافيا والتخطيط والسياسة البيئية في يونيفيرسيتي كوليدج دبلن، أيرلندا