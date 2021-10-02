ميركل تؤكد الالتزام بدعم ليبيا والمنفي يثني على جهود برلين

قالت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل اليوم الجمعة إن ألمانيا ستظل ملتزمة بدعم ليبيا حتى بعد التغييرات الحكومية في برلين.

موقع تابناك الإخباري_وأضافت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، "بوسعي أن أؤكد لكم أنه خلال الأسابيع والأشهر المقبلة أيضاً، حتى لو كان لدينا الآن انتقال من حكومة إلى أخرى، فإن القضية الليبية ستظل أولوية بالنسبة لألمانيا... لذلك ستكون هناك استمرارية".

كما حثت ميركل السلطات الليبية على العمل على انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا بأسرع وقت، وأضافت بأن "مسألة مستقبل ليبيا يجب أن تحددها القوات الليبية والمواطنون الليبيون وليس النفوذ الأجنبي".

وانتقدت ميركل أيضاً ضعف الاستعدادات للانتخابات الليبية المقررة في 24 أيلول/سبتمبر، وقالت إنه "لايزال هناك الكثير للقيام به".

ووعدت المستشارة بتقديم دعم اقتصادي لليبيا، وقالت، "لن يكون من الممكن تحقيق الاستقرار إذا كانت هناك حاجة ونقص في التزويد"، مشيرة إلى الاستقرار الاقتصادي متعلق أيضاً بدور الشركات الأجنبية في ليبيا. وأضافت أن ألمانيا مستعدة لتقديم المساعدة في هذا الجانب.

وأشارت ميركل إلى أن ليبيا دولة غنية باحتياطياتها النفطية، وتابعت: "لكن هذه الثروة يجب أن تكون متاحة أيضاً للشعب الليبي".

من جانبه، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن "الشعب الليبي لا ينسى من وقف معه، ومن وقف ضده خلال محنته".

وأثنى المنفي الذي يزور برلين على الدور الإيجابي الذي لعبته دولة ألمانيا بقيادة المستشارة ميركل خلال الفترة الماضية عبر مساري برلين، بحسب بيان أصدره مكتب المنفي .

وقال المنفي خلال المؤتمر، "إننا نؤكد على متابعة عملنا لإتمام هذه المرحلة للوصول إلى الانتخابات، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في مخرجات جنيف ومؤتمر برلين 2".

وأضاف، "سنتابع المبادرات المطروحة في حال استمرار الانسداد القانوني والدستوري، خلال هذه الفترة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية".

ووصل المنفي الى برلين، أمس الخميس، في زيارة رسمية التقى خلالها عدداً من المسؤولين الألمان، من بينهم ميركل، كما التقى السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى ألمانيا للتشاور حول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.