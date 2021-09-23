مجلس دول التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي يعقدان اجتماعا وزاريا مشتركا

موقع تابناك الإخباري_تراس وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني وفد مجلس التعاون في الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول المجلس ووفد الاتحاد الأوروبي برئاسة المفوض السامي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، والذي عقد اليوم الأربعاء في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بمدينة نيويورك وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشارك في الاجتماع وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج نايف فلاح الحجرف، وممثلي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتم خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، وتنمية علاقات الصداقة بين الجانبين على مختلف المستويات، والتأكيد على أهمية تكثيف التعاون المشترك بين الجانبين إزاء مختلف القضايا، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

كما بحث الجانبان، آفاق تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وكل ما من شأنه توطيد علاقات الصداقة التاريخية بين الجانبين.

بدوره، شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على أهمية تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح بوريل في بيان، إثر اجتماعه مع وزراء خارجية المجلس أن هناك تصميما أوروبيا على تعزيز التعاون مع مجلس التعاون في القضايا الإقليمية والدولية.

كما أضاف أن الحوار بين الجانبين يتركز حول المسائل الاستراتيجية ذات المصالح المشتركة. وأشار إلى أن الحوار الأوروبي الخليجي يشمل القضايا الاستراتيجية من بينها الاقتصاد الرقمي والبيئة النظيفة. وأفاد بأن اجتماعا وزاريا أوروبيا خليجيا سيعقد في السعودية العام المقبل.