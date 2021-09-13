النص الأصلي
صفحه نخست » الاجتماعیات
۴۶مشاهدات
‍ پ

مكتب المرجع الراحل السيد محمد سعيد الحكيم في بيروت يتقبل التعازي برحيله

تقبل مكتبُ المرجع الكبير الراحل السيد محمد سعيد الحكيم في بيروت التعازي برحيله وتأكيدٍ على ضرورةِ الإقتداء بجهاده العلمي.
رمز الخبر: ۵۷۰۲۷
تأريخ النشر: 13 September 2021

موقع تابناك الإخباري_أقام مكتب المرجع الكبير الراحل السيد محمد سعيد الحكيم في بيروت مجلس فاتحة تخلله تقبل للتعازي برحيله في حسينية البرجاوي في منطقة بئر حسن.

لفيف من العلماء وممثلون عن الاحزاب، وفعاليات دينية وبلدية واختيارية وشعبية حضرت لتقديم التعازي.

ومثل الامين العام لحزب الله نائبه الشيخ نعيم قاسم الذي حضر على رأس وفد من قيادة الحزب.. ومن المعزين ايضا رئيس المكتب السياسي في حركة أمل جميل حايك على رأس وفد ممثلا رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

المعزون شددوا على ما خلفه المرجع الراحل في المدرسة الدينية وبناء الجسور المتينة بين أبناء الأمة الإسلامية.

ويبقى المرجع الراحل السيد محمد سعيد الحكيم نبراسا في العلوم الدينية وعلما في مقارعة الجهل والتعصب، ونموذجا متقدما في التقرب والوحدة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
آثار القصف الاسرائيلي الذي استهدف عدة مواقع في قطاع غزة فجرًا
طائرات إسرائيلية تشن سلسلة غارات على مواقع في قطاع غزة
بنغلاديش..السلطات تعيد فتح المدارس بعد اغلاق لأكثر من عام
تركه ينزف .. الاحتلال يطلق النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن قرب الخليل
في ختام زيارته .. رئيس الوزراء العراقي يزور مرقد الامام علي بن موسى الرضا (ع) في مدينة مشهد
مسيرة تطالب بوقف تسليح "اسرائيل" وترفض ان تكون لندن مركزًا يساهم في قتل الفلسطينيين
السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لإدارة وصيانة مرافق العاصمة الإدارية
وزير الداخلية ورئيس أركان الجيش يناقشان الخطة الأمنية لزيارة الأربعين في كربلاء والنجف
رئيس أركان الجيش المصري يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية
وزير الخارجية يبحث مع نظيره النمساوي فرص التعاون المشترك وتعزيز العلاقات
لإطلاق ورشة عمل سريعة تضع لبنان على طريق الإنقاذ والتعافي والنهوض
إجراء كوريا الشمالية اختبارًا لصاروخ جديد طويل المدى يشكل تهديدا لسلام وأمن اليابان
الأسرى يمهلون الاحتلال حتى الجمعة القادمة لوقف إجراءاته القمعية
كوريا الشمالية تختبر صاروخا جديدا طويل المدى من نوع "كروز"
رئيسة مجلس النواب الأميركي قلقة بشأن مزاعم تعذيب موظف إغاثة سعودي
هجوم بطائرات مسيرة على موقع أمريكي قرب مطار أربيل
معلومات خاصة: هجوم أربيل استهدف محطة أمنية تابعة للموساد الاسرائيلي قرب المطار
بيدرسن يصف محادثاته مع وزير الخارجية فيصل المقداد بـ"الناجحة جداً"
الظواهري: الواجب في هذه المرحلة هو إنهاك العدو اقتصادياً وعسكريا
الجهاد الإسلامي في ذكرى تحرير غزة: استُلهم من انتصار المقاومة اللبنانية عام 2000
مسعود بارزاني: قانون الانتخابات العراقية وتوزيع المقاعد ليس فيه عدالة
عودة النازحين مع استعادة وتأمين مديرية رحبة من مسلحي قوى التحالف السعودي
الفصائل تدعو لإعادة صياغة البرنامج الوطني وفق استراتيجية وطنية ترتكز على المقاومة
طائرة ايران تسقط هونغ كونغ بمستهل بطولة آسيا
محكمة الاحتلال في الناصرة تمدد اعتقال الأسرى الأربعة 9 أيام
تحقيقات الاحتلال تقول إن الأسرى الأربعة لا يعرفون مكان الاثنين الباقين
الأفغان يؤكدون فشل الولايات المتحدة بعد 20 عاما على هجمات نيويورك
الحية في ذكرى تحرير غزة: ذكرى بطولة وتضحية أكدت أن المقاومة تنتصر
ضحايا جراء حادث "مقطورة" و"ميكروباص" بجسر السويس شرقي القاهرة
مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل الى طهران