مكتب المرجع الراحل السيد محمد سعيد الحكيم في بيروت يتقبل التعازي برحيله

تقبل مكتبُ المرجع الكبير الراحل السيد محمد سعيد الحكيم في بيروت التعازي برحيله وتأكيدٍ على ضرورةِ الإقتداء بجهاده العلمي.

موقع تابناك الإخباري_أقام مكتب المرجع الكبير الراحل السيد محمد سعيد الحكيم في بيروت مجلس فاتحة تخلله تقبل للتعازي برحيله في حسينية البرجاوي في منطقة بئر حسن.

لفيف من العلماء وممثلون عن الاحزاب، وفعاليات دينية وبلدية واختيارية وشعبية حضرت لتقديم التعازي.

ومثل الامين العام لحزب الله نائبه الشيخ نعيم قاسم الذي حضر على رأس وفد من قيادة الحزب.. ومن المعزين ايضا رئيس المكتب السياسي في حركة أمل جميل حايك على رأس وفد ممثلا رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

المعزون شددوا على ما خلفه المرجع الراحل في المدرسة الدينية وبناء الجسور المتينة بين أبناء الأمة الإسلامية.

ويبقى المرجع الراحل السيد محمد سعيد الحكيم نبراسا في العلوم الدينية وعلما في مقارعة الجهل والتعصب، ونموذجا متقدما في التقرب والوحدة.