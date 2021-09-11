استياء شعبي من استبدال العلم العراقي بصور المرشحين على مول بغداد

أثارت ظاهرة المبالغة بالدعاية الانتخابية وعودة نفس الوجوه للساحة الانتخابية، حفيظة المواطنين في بغداد وخاصة بعد أن وضعت لافتات المرشحين على أعلى مجمع تجاري في بغداد بعد أن كان العلم العراقي يزين الشاشة العملاقة للمجمع.

موقع تابناك الإخباري_أثارت ظاهرة المبالغة بالدعاية الانتخابية وعودة نفس الوجوه للساحة الانتخابية، حفيظة المواطنين في بغداد وخاصة بعد أن وضعت لافتات المرشحين على أعلى مجمع تجاري في بغداد بعد أن كان العلم العراقي يزين الشاشة العملاقة للمجمع.

وقال مواطنون عراقيون إن تكرار الوجوه القديمة التي رفضها العراقيون والتي لم تقدم شيئا للعراقيين محل اشمئزاز.

وأضافوا أن العلم العراقي الذي كان يمثل كل العراقيين تم استبداله بصورهم من خلال الشاشة الجدارية العملاقة للمول، وتساءلوا عن مصدر تمويل هؤلاء الذي بان واضحا من خلال المبالغة في الدعاية الانتخابية.