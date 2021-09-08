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بلاسخارت:

الانتخابات ستكون مختلفة ومقاطعتها غير صحيح.. ونبذل جهودًا لعدم تزويرها

قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، إن الأمم المتحدة تبذل جهوداً لعدم تزوير الانتخابات العراقية المقررة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
رمز الخبر: ۵۶۸۶۵
تأريخ النشر: 08 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وأوضحت خلال مؤتمر صحفي عقدته في بغداد اليوم الثلاثاء، أن عدد موظفي الأمم المتحدة المعنيين بالانتخابات سيزيدون بنحو خمسة أضعاف عن السابق، مضيفة "لدينا أكثر من 130 خبيراً موجوداً في العراق للمراقبة والمساعدة الانتخابية، فضلاً عن اتخاذ تدابير إجرائية لعدم تزوير الانتخابات".

وأضافت أن مقاطعة الانتخابات المبكرة غير صحيحة، موضحة أن الحكومة العراقية جادة في إجرائها في موعدها، ومشيرة إلى أن الأمم المتحدة تدعم الانتخابات على نطاق واسع، مبينة أن الانتخابات المقبلة ستكون مختلفة.

وأوضحت أن "العراق أصبح على بعد خمسة أسابيع عن موعد إجراء الانتخابات، وفي هذه المرحلة، لا يمكن تأجيل الانتخابات أو التراجع عن الموعد المحدد".

وأكدت وجود تصميم على إجراء الانتخابات، ومضت بالقول "خرجت عام 2019 احتجاجات في العراق، وكان مطلبها الأساسي إجراء انتخابات مبكرة".

وشددت الممثلة الأممية في العراق على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة معترف بها، لافتة إلى أن "الانتخابات خطوة مهمة، لكن الأهم ما بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة".

ودعت مفوضية الانتخابات العراقية إلى تكثيف الجهود للحد من التزوير، مضيفة "نعلم أن هناك تمارين ومحاكاة أجريت قبل أسبوعين، وربما تكون هناك ثغرات، ولكن نعتقد أن الأمور تجري بشكل جيد، وهناك جهات أخرى تراقب الانتخابات وليست فقط الأمم المتحدة".


         

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