سوق العيلة .. نافذة لعرض المنتجات والسلع خاصة المدرسية التي تحتاجها الأسر بأسعار تنافسية

انطلق قبل أيام على أرض مدينة المعارض القديمة، "سوق العيلة" بمشاركة نحو 200 شركة تعرض جميع احتياجات العائلة بما فيها القرطاسية ومستلزمات العودة للمدارس وذلك بالتعاون بين محافظة دمشق وغرفة صناعة دمشق وريفها والفعاليات الاقتصادية والجمعيات الخيرية والمبادرات الأهلية.

موقع تابناك الإخباري_ويعتبر السوق نافذة لعرض المنتجات والسلع وخاصة المدرسية التي تحتاجها الأسر السورية بأسعار تنافسية تكسر حلقات الوساطة بتخفيضات ما بين 20 و40 إضافة لوجود لجان لمتابعة الأسعار.

وتهدف مبادرة "سوق العيلة" إلى توفير أسواق لبيع المستلزمات المدرسية بسعر يقترب من سعر التكلفة وبالتالي تخفيف الضغوط المعيشية الصعبة عن الأسر السورية والمساهمة في تلبية جزء مهم من حاجة تلك الأسر مع قرب موسم المدارس.

واعتبر مدير المكتب الصحفي بغرفة صناعة دمشق وريفها فراس مرادي، أن المنتج السوري ما زال مرغوبًا في الدول العربية والعالم ورغم الصعوبات التي يواجهها مازال قادرًا على المنافسة بالسعر والجودة.

ولفت الى إشادة السفير اليمني بالمنتج السوري إضافة إلى الإصرار العراقي على فتح الحدود البرية.

بدوره أشار مدير تسويق شركة ديلتا لؤي هزيم، الى أهمية المعارض كونها صلة وصل بين المنتج والمستهلك بدون حلقات وسيطة وتساهم بالتعريف بالمنتجات اضافة إلى توفير اسعار مميزة للمستهلك.

فيما أكد مدير شركة دورا لصناعة الحقائب المدرسية أن المعرض يقدم حسومات حقيقية تصل الى 25 بالمية على المستلزمات المدرسية مع انطلاق العام الدراسي.

الى ذلك، أكد محمد شيخ البساتنة، من قسم المنظفات والعناية، أن المعرض يشكل فرصة توفيرية للمستهلك من خلال العروض والهدايا.



