النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۰مشاهدات
‍ پ

لافروف: كنا مستعدين لدعم إتفاق واشنطن - طالبان وليستخلص الغرب الدروس من أحداث أفغانستان

شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على "ضرورة أن تستخلص دول الغرب الدروس مما يحصل حاليا في أفغانستان وتدرك خطورة سياسة فرض قيم من الخارج على شعوب أخرى.
رمز الخبر: ۵۶۲۹۱
تأريخ النشر: 28 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وأكد لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في روما مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، أن "الملف الأفغاني اتخذ مكانة ملموسة في مشاوراتهما"، معربا عن إدانة الدولتين للهجمات الإرهابية الدموية التي شهدتها كابل أمس.

وشدد لافروف على أن هذه التطورات تظهر حاجة متزايدة للإسراع في مساعدة الأفغان في تشكيل حكومة انتقالية شاملة بمشاركة كافة القوى السياسية الرئيسية في البلاد دون تأخر.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن محادثاته مع نظيره الإيطالي تطرقت إلى تبعات التطورات الأخيرة في أفغانستان لاسيما في مجال الهجرة، مضيفا: "يسعى زملاؤنا الغربيون دائما إلى توحيد الجهود والبحث عن حلول مشتركة.. لكن لا بد من استخلاص الدروس. ويبدو بعد ما حصل في العراق وليبيا والآن في أفغانستان أن محاولات فرض قيم من الخارج تهدد بانفجارات إلى حد كبير".

وأعرب لافروف عن أمله في أن يخلص إلى هذا الاستنتاج في ظل التطورات الحالية في أفغانستان السياسيون الغربيون الذين يدرسون إمكانية الاستمرار في انتهاج مثل هذه السياسات.

وشدد الوزير على أنه من المهم مبدئيا بالنسبة لروسيا ضمان أمن حدودها الجنوبية وحلفائها في آسيا الوسطى، مؤكدا أن المسائل المتعلقة بالمخاطر القائمة من أفغانستان، بالدرجة الأولى كيفية التعامل مع حشود من المهاجرين، ومساعدة الأفغان في ضمان استقرار بلدهم وعمل مؤسسات الدولة فيه بشكل طبيعي ستتخذ مكانة مركزية في مشاورات زعماء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون.

وذكّر لافروف بأن روسيا لا تزال منذ سنين على تواصل مع جميع أطراف النزاع الأفغاني، لاسيما ضمن إطار "صيغة موسكو" و"الترويكا الموسعة"، منددا بنزعة متمثلة بعرقلة الاتفاقات في مشاورات "الترويكا" التي جرت في الدوحة حتى الآونة الأخيرة.

وتابع: "أؤكد مرة أخرى أننا كنا مستعدين لدعم الاتفاقات التي أبرمها الأمريكيون مع طالبان والتي لم يتم للأسف تطبيقها، وحصل ذلك على الأرجح ليس بسبب مواقف طالبان وحدها".


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الأجهزة الأمنية تفكك ثلاث عبوات ناسفة كانت معدة للتفجير في محافظة البيضاء
تظاهرة شعبية تطالب بالافراج الفوري عن المعتقلين وتأكيد على الحق السياسي
الغرفة المشتركة لوحدات الارباك الليلي تعلن بدء التصعيد التدريجي بدءاً من مساء اليوم
أمير عبد اللهيان: إيران سارعت لمدّ يد العون إلى العراق في مكافحة الإرهاب
الكاظمي في انطلاق قمة بغداد: الإرهاب يمثّل خطراً مشتركاً
واشنطن تبحث مع حلفائها إمكانية الاعتراف بنظام طالبان
جلسة مباحثات موسعة بين السيسي وصالح في قصر بغداد
استشهاد طفل متأثرًا بجراحه برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة
عبداللهيان يصل مطار بغداد ويؤكد: كان من الواجب دعوة سوريا إلى قمة بغداد
ملك الاردن يصل العراق للمشاركة بقمة بغداد والكاظمي يستقبله في المطار
الكاظمي يستقبل أمير قطر في مطار بغداد
الكاظمي: العراق وفرنسا شريكان أساسيان في الحرب ضد الإرهاب
الإعصار أيدا يجتاح السواحل الكوبية والسلطات تحذّر المواطنين
ماكرون: مؤتمر بغداد مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة
مدريد تعلن إنتهاء عملية اجلاء جنودها من أفغانستان
الاحتلال الاسرائيلي يفرج عن الاسيرة ليان ناصر بعد 50 يوما من الاعتقال
وزير الصحة يدهم مستودعين للأدوية يحويان على كميات كبيرة من الأدوية المدعومة
فريق رياضي يصل صعدة قادما من صنعاء على متن دراجات هوائية
مطالبات بإطلاق سراح الأسيرة الحامل أنهار الديك من سجون الاحتلال
الشيخ الكعبي يتفقد جرحى الحشد الشعبي في الطارمية
انطلاق المنافسات النهائية من البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية
موظفو شركة المشاريع يتظاهرون للمطالبة بحقوقهم
بايدن يتوعد داعش بالرد بعد مقتل واصابة 27 جندياً امريكياً في كابول
عائلة البوجي تحارب الفقر وتتحدى البطالة بمطعم
مقتل 12 عسكريا أمريكيا وإصابة 15 آخرين بهجوم مطار كابول وداعش يتبنى
جونسون: بقي وقت قليل قبل أن ينسحب جنودنا من مطار كابل
بعد الحرائق التي طالتها.. الجزائر تستلم مساعدات من السعودية
الممثل الأعلى للإتحاد الأوروبي في رسالة لعون: لتشكيل حكومة سريعا وتنفيذ الاصلاحات اللازمة
ملوحة التربة والإغلاق يهددانها.. بريق الجوافة يسطع في أسواق غزة
رئاسة الوزراء تعلن الانتهاء من عمليات الإجلاء من مطار كابول