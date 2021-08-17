رئيس هيئة الحشد الشعبي ينقل رسالة للرئيس السوري من الكاظمي توضح سبب عدم دعوة سوريا

نقل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض خلال لقائه الرئيس السوري بشار الاسد رسالة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي أوضح فيها أسباب عدم دعوة سوريا إلى مؤتمر دول جوار العراق.

موقع تابناك الإخباري_وأوضحت رسالة الكاظمي، بحسب بيان رسمي صادر عن الفياض، ان "عدم توجيه دعوة الحضور للجانب السوري لا يعبر عن تجاهل العراق للحكومة السورية الشقيقة ومكانتها الراسخة، انما هو تعبير عن الحرص على انجاح مؤتمر نسعى من خلاله الى توفير تفاهمات تساعد على انتاج حلول لمشاكل المنطقة باشتراك جميع دول جوار العراق، وان المشكلة السورية في طليعة هذه المشاكل".

وبحث الفياض والرئيس السوري أوجه العلاقة بين البلدين خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب وضبط أمن الحدود المشتركة بين البلدين.

هذا واشتغرب بيان رئاسة الحشد الشعبي "البيان المتسرع للاخوة في وزارة الخارجية الذي انساق وراء تسريبات من جهات اعلامية غير مطلعة وانجر الى مسائل افتراضية لا وجود لها".