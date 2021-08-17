رئيس هيئة الحشد الشعبي ينقل رسالة للرئيس السوري من الكاظمي توضح سبب عدم دعوة سوريا

موقع تابناك الإخباري_وأوضحت رسالة الكاظمي، بحسب بيان رسمي صادر عن الفياض، ان "عدم توجيه دعوة الحضور للجانب السوري لا يعبر عن تجاهل العراق للحكومة السورية الشقيقة ومكانتها الراسخة، انما هو تعبير عن الحرص على انجاح مؤتمر نسعى من خلاله الى توفير تفاهمات تساعد على انتاج حلول لمشاكل المنطقة باشتراك جميع دول جوار العراق، وان المشكلة السورية في طليعة هذه المشاكل".
وبحث الفياض والرئيس السوري أوجه العلاقة بين البلدين خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب وضبط أمن الحدود المشتركة بين البلدين.
هذا واشتغرب بيان رئاسة الحشد الشعبي "البيان المتسرع للاخوة في وزارة الخارجية الذي انساق وراء تسريبات من جهات اعلامية غير مطلعة وانجر الى مسائل افتراضية لا وجود لها".