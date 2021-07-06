اجتماع 'رفيع'في وزارة الداخلية بشأن 'حرب الأبراج'

عقد وزير الداخلية عثمان الغانمي، الأحد، اجتماعاً في مقر عمليات الوزارة، بحضور نائب وكيل الوزارة لشؤون الامن الاتحادي ومدير عام شرطة الطاقة ومدير مكتب الوزير ومدير العمليات، وعبر الفيديو مع مدراء شرطة الطاقة والكهرباء في جميع المحافظات.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (4 تموز 2021)، ان "الوزير ناقش خلال هذا الاجتماع الخطة الخاصة بحماية منشآت الطاقة والكهرباء والأبراج وأهمية حماية أبراج الطاقة الكهربائية والخروقات الأخيرة"، مؤكداً على "عدم السماح بأي خرق في هذه الأبراج ، لكونها تعتبر عنصراً حيوياً ومهماً في البنى التحتية للبلاد، وعلى وزارة الداخلية حمايتها بالتنسيق مع جميع التشكيلات وقيادة العمليات المشتركة".

وأوضى الوزير بحسب البيان بـ "عدد من التوجيهات التي من شانها تعزيز حماية هذه المؤسسات الحكومية والعمل على بذل المزيد من الجهود لتوفير الأمن فيها".

وتابع البيان ان "الوزير استمع الى طلبات واحتياجات المشاركين في هذه الاجتماع، والخروج برؤية واضحة في مجال العمل الأمني الخاص بحماية المنشآت التي توفر الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق البلاد".