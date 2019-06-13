رضائي: لن نمدد مهلة الشهرين حتى يوما واحدا

واضاف، انه علينا ان نستفيد من علاقاتنا الاستراتيجية مع سوريا والعراق لتطوير اقتصادنا وتوسيع اسواقنا وتجارتنا وتعزيز عملتنا الوطنية.

اكد امين مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن رضائي بان المجلس الاعلى للامن القومي سوف لن يمدد حتى يوما واحدا مهلة الشهرين لاطراف الاتفاق النووي لتنفيذ تعهداتها.

وفي تصريح ادلى به للتلفزيون الايراني مساء السبت اعتبر رضائي انه ليس من المقبول ان يكون لهم مجرد تعامل بعدة الاف من الدولارات واتفاق مالي محدود مع ايران ولفت الى ان تعهدات الاوروبيين مذكورة في الاتفاق النووي واضاف، اننا لا نصدر احكاما مسبقة ولكن عليهم ان يعلموا بان الشعب الايراني قد ابدى النبل من نفسه ومنحهم الفرصة وستنتهي بعد اسابيع قليلة.

وحول الالية المالية الاوروبية للتجارة مع ايران (اينستكس) قال بان ايران لن تقنع به وينبغي على الاطراف الاخرى المتبقية في الاتفاق النووي تنفيذ جميع تعهداتها وسوف لن تمدد ايران فرصة الشهرين التي منحتها لهم حتى يوما واحدا.

واعتبر ان الاميركيين هم اليوم يعانون من ضعف كبير من النواحي الاقتصادية والسياسية والعسكرية، لافتا الى ان اميركا مدينة بمقدار 22 تريليون دولار وان هنالك 28 مليون اميركي لا يحظون بالضمان الاجتماعي كما لا تمتلك الحكومة لديهم الميزانية اللازمة للاعمال البنيوية مثل المياه وشبكة توزيع الطاقة ويستجدون من السعودية ودول اخرى.

واکد بان الجمهورية الاسلامية الايرانية سوف لن تستسلم للضغوط واضاف، انه على ترامب ان يعلم بانه سيدفع ثمنا باهضا لمواصلته هذه الضغوط وان الشعب الايراني سوف لن يستسلم ابدا امامها.

واكد رضائي بان القضية الاهم الان هي انه لا ينبغي ان نستسلم للضغوط للتفاوض حول قدراتنا الصاروخية ومبدئ الثورة الاسلامية ومصالحنا الحيوية.

واضاف، انه علينا ان نستفيد من علاقاتنا الاستراتيجية مع سوريا والعراق لتطوير اقتصادنا وتوسيع اسواقنا وتجارتنا وتعزيز عملتنا الوطنية.

واشار الى ان صادرات ايران الى العراق خلال العام الماضي والتي بلغت 9 مليارات دولار يمكن رفعها الى 30 مليارا ، وقال، علينا الى جانب المقاومة السياسية والدفاعية ان تكون لنا مقاومة تجارية ايضا ولا بد لادارة البلاد ان تخرج من التردد ولا ينبغي ان ننتظر ماذا يفعل الاوروبيون والاميركيون.

واكد ضرورة الاستفادة من فرصة خفض صادرات النفط لتفعيل سائر جوانب الاقتصاد والتطور الصناعي في البلاد.

وصرح امين مجمع تشخيص مصلحة النظام بان تحقيق الاقتصاد المقاوم سيخفض سعر الدولار في البلاد الى 7500 تومان (يبلغ سعره الان نحو 12800 تومان في السوق الحرة و 4200 تومان رسميا) وقال، ان الحكومة حصلت اخيرا على 12 تريليون تومان كضرائب من 4 الى 5 الاف حساب خاص بالاثرياء.