النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۲۶۸مشاهدات
‍ پ

الدفاعات الايرانية تسقط مسيرة MQ9 امريكية في سماء بوشهر

تمكن الحرس الثوري من تدمير مسيرة امريكية من طراز MQ9 في سماء محافظة بوشهر جنوب ايران.
رمز الخبر: ۷۲۹۸۳
تأريخ النشر: 18 July 2026

الدفاعات الايرانية تسقط مسيرة MQ9 امريكية في سماء بوشهر

تم منتصف الليلة الماضية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة من طراز MQ9 في سماء بوشهر بواسطة منظومة الدفاع الجوي المتطورة التابعة للقوات البحرية للحرس الثوري تحت إشراف الشبكة الموحدة للدفاع الجوي للبلاد.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
نواب البرلمان الإيراني: الرسالة الاستراتيجية لقائد الثورة الإسلامية ميثاقٌ لصون العزة والأمن والوحدة
اليمنيون يعيدون ناقلات النفط السعودية من باب المندب
رئيس المكتب السياسي الجديد لحركة حماس: لا نخشى الشهادة
وزير الداخلية الايراني يلتقي رئيس وزراء باكستان في إسلام آباد
بزشکیان: كل إنجاز حققناه يعود الفضل فيه إلى توجيهات القائد الشهيد
أدميرال أمريكي سابق: تهديد ترامب بالسيطرة على جزيرة خارك "تصرف بالغ الحماقة"
عراقجي: أخطأ العدو في حساباته ولم يتوقع المقاومة الإيرانية
الدفاعات الجوية الإيرانية تنزل طائرة تجسس للعدو جنوب البلاد
الهجوم على محطة "دارخوين" هو اعتداء خطير على البنى التحتية السلمية الإيرانية
الحرس الثوري: انفجار ناقلتَي نفط كانتا تعتزمان العبور عبر مسار غير آمن في مضيق هرمز