الدفاعات الايرانية تسقط مسيرة MQ9 امريكية في سماء بوشهر

\n\u062a\u0645 \u0645\u0646\u062a\u0635\u0641 \u0627\u0644\u0644\u064a\u0644\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0627\u0636\u064a\u0629 \u0627\u0639\u062a\u0631\u0627\u0636 \u0648\u062a\u062f\u0645\u064a\u0631 \u0637\u0627\u0626\u0631\u0629 \u0645\u0633\u064a\u0631\u0629 \u0645\u0646 \u0637\u0631\u0627\u0632 MQ9 \u0641\u064a \u0633\u0645\u0627\u0621 \u0628\u0648\u0634\u0647\u0631 \u0628\u0648\u0627\u0633\u0637\u0629 \u0645\u0646\u0638\u0648\u0645\u0629 \u0627\u0644\u062f\u0641\u0627\u0639 \u0627\u0644\u062c\u0648\u064a \u0627\u0644\u0645\u062a\u0637\u0648\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0627\u0628\u0639\u0629 \u0644\u0644\u0642\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0628\u062d\u0631\u064a\u0629 \u0644\u0644\u062d\u0631\u0633 \u0627\u0644\u062b\u0648\u0631\u064a \u062a\u062d\u062a \u0625\u0634\u0631\u0627\u0641 \u0627\u0644\u0634\u0628\u0643\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0648\u062d\u062f\u0629 \u0644\u0644\u062f\u0641\u0627\u0639 \u0627\u0644\u062c\u0648\u064a \u0644\u0644\u0628\u0644\u0627\u062f.