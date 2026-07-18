العدوان الأميركي استهدف منشآت كهرباء وضخ مياه وجسور في هرمزكان

مجلس محافظة هرمزكان في إيران يشير إلى أن صواريخ أميركية أصابت منشآت كهرباء ومحطات ضخ مياه في إحدى مناطق ميناء "جاسك"، ما أدى إلى انقطاع المياه.

أشار مجلس محافظة هرمزكان في إيران، إلى أن صواريخ أميركية أصابت منشآت كهرباء ومحطات ضخ مياه في إحدى مناطق ميناء "جاسك"، ما أدى إلى انقطاع المياه.

ولفت مجلس المحافظة إلى أن الاعتداءات الأميركية في الساعات الأخيرة طالت 3 جسور أخرى، منها أحد الجسور القريبة من مدينة ميناب.

كذلك، تعرض جسر نهر "شور" - على الطريق الرابط بين بندر عباس وسيرجان - لهجوم أميركي آخر.

وذكر المجلس أن نفق الشهيد ميرزائي في بندر عباس "أُغلق في كلا الاتجاهين، نيجة الهجمات التي شنها العدو".

يأتي هذا في سياق عودة العدوان الأميركي على إيران، مع تركز الاعتداءات على المناطق الجنوبية، وهو ما استدعى ردوداً إيرانية بعمليات استهدفت العديد من القواعد الأميركية في الخليج، وسوريا والأردن.