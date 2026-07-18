هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة على ملاجئ المقاتلات الامريكية في قاعدة الأزرق

أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي، في بيانها رقم 29، عن هجوم صاروخي وباطائرات المسيرة بشكل مدمر ومتزامن على ملاجئ المقاتلات الامريكية في قاعدة الأزرق، بالأردن.

أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي، في بيانها رقم 29، عن هجوم صاروخي وطائرات مسيرة مدمر ومتزامن على ملاجئ المقاتلات الامريكية وساحة انتظار كبيرة في القاعدة الأمريكية بالأزرق، الأردن.

نص البيان كالتالي:

بسم اللّه قاصم الجبارین

فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ

ايها الشعب الشريف والجنود البواسل في الأردن

كما أذهل العالمَ حضورُ الشعب الإيرانيّ في الشوارع ليلًا ونهارًا على مدى 140 يومًا دعمًا للثورة الإسلامية، فإنّ ردودَ فعلِ جنودِ الإسلام المتواصلة، الذين يواجهون عونًا إلهيًا خفيًا ونصرًا حاسمًا، قد أغرقت العدوّ في حيرةٍ وهزيمة، وأجبرته على الفرار من ساحة المعركة واللجوء إلى جرائم الحرب والعمليات الجبانة ضدّ المراكز والمنشآت المدنية.

ويحاول الجيش الأمريكيّ الذي يقتل الأطفال إخفاءَ هزيمته في الحرب المباشرة مع قواتنا المسلحة من خلال مهاجمة المستشفيات والجسور والسكك الحديدية والموانئ والمطارات وقتل المدنيين.

ردّ جنود القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، ببسالة على شرور العدو الأمريكي ليلة أمس، في الموجة العشرين من عملية نصر 2، التي تحمل الاسم الرمزي يا أبا الفضل العباس، بهجوم صاروخي وطائرات مسيّرة متزامن ومدمّر على ملاجئ المقاتلات وساحة انتظار طائرات كبيرة في القاعدة الأمريكية بالأزرق، الأردن، ما أسفر عن تدمير طائرتين مقاتلتين على الأقل وثلاث طائرات أمريكية، وإلحاق أضرار جسيمة ببعضها.

والآن، حان دوركم، أيها الشعب الشريف والجنود البواسل في الأردن، للقيام بدوركم. فبحسب فتوى جميع علماء الدين الإسلامي من مختلف الأديان والمذاهب، فإنّ جنود الكفار الذين يهاجمون الأراضي الإسلامية متعطشون للدماء.

الآن، أصبح الجيش الأمريكي المتعطش للدماء، قاتل مئات الآلاف من المسلمين في أفغانستان، ومئات الآلاف في العراق، وآلاف في إيران واليمن ولبنان وليبيا والسودان والفلبين وفلسطين، تحت تصرفكم، وواجبكم الديني والإنساني هو القضاء عليه بكل الوسائل وتطهير أرض الأردن المقدسة من قتلة المسلمين المظلومين.

«إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»