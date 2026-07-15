الادميرال سياري: الجيش الايراني يعزز قدراته الدفاعية بما يتناسب مع التهديدات

صرح رئيس أركان الجيش ونائب المنسق العام للجيش: "إن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعزز قدراته بما يتناسب مع التهديدات، وقد تجاوزت قدراتنا اليوم ما كانت عليه خلال الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا".

صرح اللواء البحري حبيب الله سياري، رئيس أركان الجيش ونائب المنسق العام للجيش الإيراني، في معرض حديثه عن إجراءات الجيش لمواجهة التهديدات: "نحن نرصد التهديدات بدقة وندرك عمقها جيدًا. إن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعزز قدراته بما يتناسب مع التهديدات، وقد تجاوزت قدراتنا اليوم ما كانت عليه خلال الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا".

وأضاف: "لقد بلغنا اليوم مستوىً متقدمًا جدًا من حيث الأفراد والمعدات العسكرية؛ كما استفدنا كثيرًا من الحروب الأخيرة، ونوظف هذه الدروس لتعزيز جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأشار اللواء البحري سياري إلى أننا "نستخدم التكتيكات التي نطبقها في أكاديميات الضباط ووحداتنا العملياتية؛ كما أن الحروب الأخيرة قد علمتنا دروساً عظيمة، وسيكون لتطبيقها أثر بالغ في تعزيز جاهزيتنا.

وفي الختام، تحدث رئيس الأركان ونائب منسق الجيش عن آخر المستجدات على الحدود الغربية وتهديدات الأعداء في هذا الصدد، قائلاً: أينما وُجدت الأمة الإيرانية العظيمة وجنود هذه الحدود والوطن، سيرتكب العدو خطأً فادحاً في أي عمل يقوم به.