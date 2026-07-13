عراقجي يؤكد متابعة ايران لإنهاء العدوان والاحتلال الصهيوني ضد لبنان

التقى جان أرنو، ممثل الأمم المتحدة المعني بلبنان، والذي يزور طهران للتشاور مع المسؤولين الإيرانيين بالسيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني.

وقد أعرب أرنو عن تعازيه ومواساته بمناسبة استشهاد قائد الثورة الاسلامية وجمع من المسؤولين والمواطنين الإيرانيين خلال العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني على إيران، وأكد على أهمية الجهود الشاملة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

كما قدم أرنو تقييماً للوضع في لبنان والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في المنطقة، معرباً عن أمله في أن نشهد، من خلال تنفيذ مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بين إيران وأمريكا، وتعزيز التعاون بين دول المنطقة، إحلال السلام والأمن المستدامين في المنطقة، وخاصة في لبنان.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية عن شكره لتقديم التعازي والمواساة من قبل ممثل الأمم المتحدة، وأدان بشدة تكرار الهجمات غير القانونية الأمريكية على إيران وانتهاك الترتيبات في مضيق هرمز، وكذلك استمرار الاعتداءات العسكرية والأعمال الإرهابية للكيان الصهيوني ضد لبنان، محمّلاً النظام الأمريكي المخل بالعهود مسؤولية العواقب الخطيرة لهذا التصعيد، ومؤكداً على ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة موقفاً حازماً وصريحاً في إدانة الاعتداءات الأمريكية.

كما شدد عراقجي على استمرار الدعم الشامل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشعب اللبناني، ووحدة الأراضي والسيادة الوطنية لهذا البلد، ومتابعة إنهاء العدوان والاحتلال الصهيوني ضد لبنان.