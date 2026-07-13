اسقاط طائرة مسيرة أمريكية في بندرعباس

\n\u0642\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u062f\u0641\u0627\u0639 \u0627\u0644\u062c\u0648\u064a \u0644\u0644\u062c\u064a\u0634 \u0627\u0644\u0627\u064a\u0631\u0627\u0646\u064a \u0641\u064a \u062c\u0646\u0648\u0628 \u0634\u0631\u0642 \u0627\u064a\u0631\u0627\u0646 \u062a\u0645\u0643\u0646\u062a \u0645\u0646 \u0627\u0639\u062a\u0631\u0627\u0636 \u0648\u062a\u062f\u0645\u064a\u0631 \u0637\u0627\u0626\u0631\u0629 \u0628\u062f\u0648\u0646 \u0637\u064a\u0627\u0631 \u0645\u0639\u0627\u062f\u064a\u0629 \u0641\u064a \u0645\u062f\u064a\u0646\u0629 \u0628\u0646\u062f\u0631\u0639\u0628\u0627\u0633.\n\u0648\u0647\u0630\u0647 \u0627\u0644\u0637\u0627\u0626\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0633\u064a\u0631\u0629 \u0643\u0627\u0646\u062a \u0645\u0646 \u0646\u0648\u0639 "\u0644\u0648\u0643\u0627\u0633" \u0627\u0644\u0627\u0646\u062a\u062d\u0627\u0631\u064a\u0629\u060c \u0648\u0642\u062f \u0623\u064f\u0635\u064a\u0628\u062a \u0628\u062f\u0642\u0629 \u0648\u062a\u0645 \u0625\u0633\u0642\u0627\u0637\u0647\u0627.