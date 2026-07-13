النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۵مشاهدات
‍ پ

اسقاط طائرة مسيرة أمريكية في بندرعباس

أعلنت قوات الدفاع الجوي الايرانية في جنوب شرق البلاد عن تدمير طائرة مسيرة معادية في بندرعباس.
رمز الخبر: ۷۲۹۷۳
تأريخ النشر: 13 July 2026

اسقاط طائرة مسيرة أمريكية في بندرعباس

قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني في جنوب شرق ايران تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار معادية في مدينة بندرعباس.

وهذه الطائرة المسيرة كانت من نوع "لوكاس" الانتحارية، وقد أُصيبت بدقة وتم إسقاطها.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
عراقجي يؤكد متابعة ايران لإنهاء العدوان والاحتلال الصهيوني ضد لبنان
اسقاط طائرة مسيرة أمريكية في بندرعباس
بدعوة من قائد الثورة.. إقامة مراسم تكريم للإمام الشهيد في مصلى طهران يوم الثلاثاء
الخارجية الإيرانية: منطلق الهجمات على إيران يُعد هدفاً مشروعاً لضرباتنا الدفاعية
الحرس الثوري يدك مستودعات وقود وذخيرة في قاعدة الأمير حسن الجوية بالأردن
الحرس الثوري: مضيق هرمز مغلق حتى إشعار آخر
مسؤول: أكثر من 7 ملايين شخص شارك في مراسم تشييع القائد الشهيد في مشهد
تدمير مركز صيانة المقاتلات الأمريكية ومركز القيادة والسيطرة لقاعدة العديد
من إغلاق مضيق هرمز إلى قصف قاعدة الأمير حسن في الأردن
قاليباف: انتهى عصر التفاهمات الأحادية الجانب