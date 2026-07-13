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الحرس الثوري يدك مستودعات وقود وذخيرة في قاعدة الأمير حسن الجوية بالأردن

أعلن الحرس الثوري، استهداف مستودعات وقود ومخازن ذخيرة في قاعدة الأمير حسن الجوية بالأردن، وذلك رداً على الاعتداءات الأميركية على مواقع تابعة للقوات المسلحة الإيرانية.
رمز الخبر: ۷۲۹۶۹
تأريخ النشر: 13 July 2026

الحرس الثوري يدك مستودعات وقود وذخيرة في قاعدة الأمير حسن الجوية بالأردن

الحرس الثوري، قال في بيان، إن الجيش الأميركي نفّذ هجمات على قواعد ساحلية تابعة للقوات المسلحة الإيرانية عقب قيام القوات البحرية التابعة للحرس بوقف سفينتين خالفتا قواعد الملاحة عبر إطفاء أنظمة التتبع وسلوك مسار غير قانوني، بما عرّض الملاحة في مضيق هرمز للخطر.

وأضاف البيان أن مقاتلي الإسلام نفذوا في المرحلة الأولى من الرد على هذه الهجمات عملية استهدفت عدداً من مستودعات الصواريخ ومخازن الوقود في قاعدة الأمير حسن الجوية بالأردن باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وأكد الحرس الثوري أن عمليات الرد مستمرة، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائجها وتفاصيلها في بيانات لاحقة.

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