الحرس الثوري: مضيق هرمز مغلق حتى إشعار آخر

أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز سيظل مغلقاً حتى إشعار آخر، وذلك حتى انتهاء التدخلات الأمريكية.

القوات البحرية للحرس الثوري أصدرت بياناً جاء فيه:

بسم الله قاصم الجبارين

"لقد قلنا في البيان السابق إن تدخلات الأجانب وتحديد مسار غير قانوني لحركة السفن في مضيق هرمز، ستؤدي إلى رد حازم منا، وستعطل عملية زيادة حركة المرور في المضيق.

قبل ساعات، تم تجاهل هذه التحذيرات، وبتحريض من الأجانب، حاولت عدة سفن التحرك عبر مسار غير معتمد، وتجاهلت تحذيراتنا وتنبيهاتنا لتعديل مسارها والتحرك عبر المسار المعتمد.

اضطررنا إلى استهداف سفينة كانت قد أطفأت أنظمتها، مما عرض الأمن البحري للخطر، بطلقات تحذيرية، وتم إيقافها.

ونتيجة لهذا الحادث، أولاً، ونظراً لانعدام الأمن الناجم عن التدخل غير القانوني للأجانب، فإن مضيق هرمز سيظل مغلقاً حتى إشعار آخر، وحتى انتهاء التدخلات الأمريكية في هذه المنطقة، ولن يسمح لأي زورق بالعبور. ثانياً، إذا ارتكب العدو المعتدي، بحجة هذا الحادث الذي تسبب فيه بنفسه، خطأً وشن عدواناً جديداً ضدنا، فسيُرد عليه بشدة، وستُستهدف قواعد جديدة للعدو في المنطقة.

إن عواقب مثل هذا التدخل تقع على عاتق العدو الأمريكي – الصهيوني، والدول التي وضعت أراضيها تحت تصرف قواعد العدو لهذه التهديدات."

(وَما النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ)

القوات البحرية للحرس الثوري الإسلامي