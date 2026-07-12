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تدمير مركز صيانة المقاتلات الأمريكية ومركز القيادة والسيطرة لقاعدة العديد

أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير مركز صيانة المقاتلات ومركز القيادة والسيطرة التابعين لقاعدة "العديد" الجوية في قطر.
رمز الخبر: ۷۲۹۶۶
تأريخ النشر: 12 July 2026

تدمير مركز صيانة المقاتلات الأمريكية ومركز القيادة والسيطرة لقاعدة العديد

العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي أصدرت بياناً جاء فيه:

بسم الله قاصم الجبارين

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

"رداً على استمرار اعتداءات الجيش الأمريكي القاتل للأطفال على القواعد الساحلية للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالإضافة إلى إصابة وإيقاف ثاني سفينة مخالفة في مضيق هرمز، تم استهداف القاعدة الجوية الاستراتيجية الأمريكية في العديد بقطر، في المرحلة الثانية من عملية الرد بالمثل، بصواريخ باليستية، وتم تدمير مركز صيانة المقاتلات ومركز القيادة والسيطرة لهذه القاعدة.

على العدو الأمريكي – الصهيوني أن يعلم أن استمرار اعتداءاته سيكون له ردود أكثر قسوة.

حاربوا لنحارب"

العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية

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