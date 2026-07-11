التشييع المليوني لقائد الأمة الشهيد بثّ الرعب في نفوس قتلة الشعب الإيراني

أكد نواب مجلس الشورى الإسلامي، في بيانٍ أعربوا فيه عن تقديرهم للشعبين الإيراني والعراقي، أن التشييع المليوني لجثمان قائد الأمة الشهيد زاد من حالة الرعب والارتباك لدى قتلة الشعب الإيراني، وأن ما يصدر عنهم من تخبط وتصريحات عبثية ليس إلا انعكاسًا لعجزهم وقلقهم.

إن النهضة الحسينية، التي تواصلت مع ثورة الإمام الخميني الكبير، وتحت قيادة قائد الأمة الشهيد، رضوان الله تعالى عليهما، عُرفت في العالم دائمًا بأنها نهضة يقودها الأحرار المطالبون بالحق، الذين لم يقبلوا بالظلم، وجعلوا من عاشوراء ومن نداء «هيهات منا الذلة» شعارًا وصوتًا لهم. وقد أثبتت نهضة هذا الشعب، تحقيقًا للوعد الذي أعلنه قائدنا الشهيد، سماحة آية الله السيد علي الحسيني الخامنئي، أن طريق المطالبة بالحق ومواجهة الظلم لا يعرف الهزيمة؛ فمآل مقاومة الظلم إما النصر وإما الشهادة، وهي الفوز العظيم.

لقد أذهل الشعبان الإيراني والعراقي العالم خلال الأسبوع الماضي. فقد شكّل التشييع المليوني، والمتواصل على مدى عدة أيام، لجثمان قائد الأمة في طهران، وقم، والنجف الأشرف، وكربلاء المقدسة، ومشهد الإمام الرضا عليه السلام، رسالةً مدوية بثّت الرعب أكثر من أي وقت مضى في نفوس قتلة الشعب الإيراني، فيما كشفت حالة العجز والتصريحات المتهافتة الصادرة عنهم، بدافع القلق والارتباك، أن صدى هذا التشييع التاريخي قد بلغ قصر الظلم في واشنطن، ووصل إلى الأراضي المحتلة.

وإننا، نحن نواب الشعب الإيراني العزيز، نقف إجلالًا لهذا الوعي، وهذه الحماسة، وهذه الملحمة، وتقديرًا لبصيرة ووفاء الشعبين الصديقين، الإيراني والعراقي، ولسائر أحرار العالم. وإن خدمة هذا الشعب العظيم شرفٌ ينبغي أن نزداد اعتزازًا به، وأن نبذل المزيد من الجهد لأدائه على الوجه الأمثل.

كما نتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى هذه الأمة العزيزة الواعية، وإلى جميع القائمين على تنظيم هذه المراسم التاريخية، بمن فيهم لجنة التنظيم، والقوات المسلحة، وقوى الأمن، والأجهزة الاستخبارية والأمنية، والكوادر الخدمية والصحية، فضلًا عن الدعم الذي قدمته الحكومة العراقية، وعلماء الدين، وبيوت مراجع التقليد العظام، وقوات الحشد الشعبي البطلة، وسائر من أسهموا في صنع هذه الملحمة، ولا سيما المواكب الشعبية في إيران والعراق.

نواب مجلس الشورى الإسلامي