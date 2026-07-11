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ايران تحذر بوقف التزاماتها في حال استمرار التجاوزات الأمريكية

حذر مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة امير سعيد ايرواني، بأن إيران سوف لن تلتزم بتنفيذ تعهداتها بموجب مذكرة التفاهم الموقّعة في إسلام آباد، في حال استمرت الولايات المتحدة في خرق التزاماتها بموجب هذه المذكرة.
رمز الخبر: ۷۲۹۶۱
تأريخ النشر: 11 July 2026

ايران تحذر بوقف التزاماتها في حال استمرار التجاوزات الأمريكية

صرح ايرواني للصحفيين خارج جلسة مجلس الأمن قائلاً: "إذا استمرت الولايات المتحدة في خرق التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم (إسلام آباد)، فإن إيران لن تكون ملزمة بتنفيذ تعهداتها في إطار هذه المذكرة".

وأضاف إيرواني أن "طهران ملتزمة بتنفيذ هذه المذكرة، شريطة أن تلتزم الولايات المتحدة أيضاً بتعهداتها بشكل كامل وصادق".

كما وصف السفير والمندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك الهجمات الأمريكية التي استهدفت الجزر والمدن الجنوبية الإيرانية يومي ٧ و٨ تموز/يوليو ٢٠٢٦ ، بأنها "خرق صريح لميثاق الأمم المتحدة".

ومن جانبه، وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق من الليلة الماضية، رسالة عبر منصة "إكس" ذكّر فيها أمريكا بأن الالتزام بالتعهدات هو أمر متبادل وثنائي. وجاءت تصريحاته هذه رداً على الإجراء الجديد الذي اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات جديدة على إيران، وهو ما يُشكّل خرقاً للبند التاسع من مذكرة التفاهم الموقّعة في إسلام آباد.

إضافة إلى الاعتداءات العسكرية الأمريكية التي تخرق عدة بنود، منها البند الأول من المذكرة، فإن أمريكا كانت قد خرقت أيضاً، قبل أيام، البند العاشر من هذه المذكرة بشكل صريح، وذلك بإلغائها الترخيص الخاص ببيع النفط الإيراني.

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