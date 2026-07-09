بعد مراسم التشييع المهيب لجثمان قائد الثورة الشهيد في طهران وقم والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة، تُقام اليوم مراسم تشييع ودفن جثمان القائد الشهيد في مشهد المقدسة والعتبة الرضوية المطهرة.

إقامة مراسم تشييع القائد الشهيد في العتبة الرضوية المقدسة في مشهد

دخل جثمان قائد الثورة الشهيد، بعد تشييعه في طهران وقم والعراق، إلى مدينة مشهد المقدسة بعد ظهر اليوم الخميس (9 يوليو 2026)، بحفاوة شعبية كبيرة.

ومن المتوقع أن يُدفن جثمان القائد الشهيد، بعد مراسم التشييع في مشهد، في العتبة الرضوية المطهرة.

وإلى جانب تجهيز البنى التحتية لخدمة زوار العتبة الرضوية، أعدّت مؤسسة آستان قدس الرضوية برامج ثقافية ودعائية خاصة لمراسم تشييع ودفن القائد الشهيد.

وعليه، وبعد انتهاء مراسم التشييع في شارع الإمام الرضا (ع)، ستُقام صلاة الجنازة على جثمان القائد الشهيد وسائر أفراد أسرته في العتبة الرضوية المطهرة.

ولهذا الغرض، ونظراً لأن صحن النبي الأعظم (ص) والأروقة المحيطة به تقع في النقطة النهائية لمسار التشييع وحركة الزوار، ستُقام صفوف الصلاة المهيبة في الجانب الشمالي من العتبة المطهرة، على امتداد شارع الشيخ الطوسي.

كما ستُقام برامج عزاء خاصة، بمشاركة مراثي أهل البيت (ع) وقارئي القرآن الكريم الدوليين، وبمحورية صحن النبي الأعظم (ص)، بشكل مستمر.