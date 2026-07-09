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تشييع مهيب لجثمان قائد الثورة الشهيد في كربلاء

رمز الخبر: ۷۲۹۵۵
تأريخ النشر: 09 July 2026

تشييع مهيب لجثمان قائد الثورة الشهيد في كربلاء

أقيمت مراسم التشييع الرسمي لجثمان إمام الأمة، الشهيد آية الله السيد علي خامنئي، وسط حشود غفيرة في مدينة كربلاء المقدسة.

بدأت هذه المراسم بعد تشييع الجثمان الطاهر في مرقد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، بحضور جموع المعزين بوفاة قائد الأمة.

منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم، توافد بحر لا ينتهي من الناس من كافة أنحاء العراق إلى النجف الأشرف.

ساد أجواء كربلاء الحزن والأسى، وصدحت أصوات النعي والشعارات الحماسية في أرجاء المدينة. وتحركت السيارة المخصصة لحمل الجثامين الطاهرة -التي أُعدت مسبقاً- وسط حشود جماهيرية متراصة نحو المسار الرئيسي للتشييع باتجاه "ميدان الصدرين".

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