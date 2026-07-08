العراق ینتفض, انطلاق مراسم تشييع جثمان القائد الشهيد في النجف الأشرف

تستعد مدن النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وسائر أنحاء العراق لإقامة مراسم استثنائية لتشييع ووداع جثمان قائد الثورة الإسلامية الشهيد. وقد انطلقت هذه المراسم في النجف الأشرف.

أجواء مدن النجف وكربلاء والمحافظات العراقية الأخرى تتأثر بإقامة مراسم تشييع جثمان قائد الثورة الشهيد. فالجميع يدركون أن هذا الحدث استثنائي وتاريخي.

ويستعد الشعب العراقي والقائمون على خدمة الزوار، بالاعتماد على خبراتهم في الزيارات المليونية، لإقامة مراسم مهيبة لتشييع جثمان قائد الثورة الشهيد.

وقد انطلقت مراسم التشييع في النجف الأشرف. وتم تحديد مسار الحركة من جسر مستشفى الصدر باتجاه ميدان الصدرين، ودُعي عموم الناس والمعزين إلى المشاركة في هذه المراسم مع مراعاة التعليمات المعلنة.

وطلبت اللجنة المنظمة لمراسم التشييع من جميع المواطنين والإعلاميين الاعتماد فقط على بيانات المراجع الرسمية لمعرفة آخر التفاصيل.

جثمان قائد الثورة الشهيد الإيراني في طريقه إلى مرقد الإمام علي (ع)

جثمان قائد الثورة الإسلامية الشهيد، آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (رضوان الله عليه)، والذي يُشيعه الملايين من الشعب العراقي في النجف الأشرف، يتوجه نحو مرقد الإمام علي (ع) المطهر.

وأفادت وسائل إعلام عراقية بأن جثمان قائد الثورة الشهيد الإيراني يتجه، وسط حشود غفيرة من المشيعين، نحو مرقد الإمام علي (ع) المطهر في النجف الأشرف.

دخول جثامين أفراد عائلة قائد الثورة الشهيد إلى مرقد الإمام الحسين (ع)

دخلت جثامين قائد الثورة الإسلامية الشهيد، آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (رضوان الله عليه) وأفراد عائلته إلى مرقد الإمام الحسين (ع) في مدينة كربلاء المقدسة، وسط حشود غفيرة من المعزين الذين رفعوا شعارات مناهضة لأمريكا والكيان الصهيوني، وداعمة للمقاومة.